Zwollenaar onterecht veroordeeld voor betrokkenheid bij fatale schietpartij

Een Zwollenaar is onterecht veroordeeld voor betrokkenheid bij een fatale schietpartij in Vaassen. Dat oordeelt het gerechtshof. De rechtbank veroordeelde Zwollenaar N.F. eerder tot twaalf jaar cel, maar in hoger beroep werd die straf teruggebracht tot minder dan een jaar.

Waar de rechtbank nog dacht dat de Zwollenaar had geschoten op een parkeerplaats langs de A50, acht het gerechtshof dat niet bewezen. Eerder verklaarden medeverdachten dat N.F. ook zou hebben geschoten, maar die zijn daar op teruggekomen. Een andere getuige wordt door het gerechtshof als onbetrouwbaar ingeschat.

Geen vooropgezet plan

Volgens het OM was de Zwollenaar samen met drie medeverdachten naar de carpoolplaats gekomen om een man uit Vaassen en diens kameraad uit Apeldoorn te beroven van een partij cocaïne. Maar volgens de hogere rechters is ook dat niet te bewijzen. Vooraf hebben de verdachten elkaar berichten gestuurd dat ze 'makkelijk 100 konden pakken van een Turk'. Die Turk zou de man uit Vaassen zijn. Volgens het gerechtshof valt niet uit te sluiten dat met 'pakken' gewoon 'kopen' wordt bedoeld. Daarnaast deden de mannen vaker zaken met elkaar. Van een vooropgezet plan om de man uit Vaassen en zijn kameraad te beroven is daarom geen bewijs.

Toch liep de drugsdeal in maart 2017 uit de hand. Twee medeverdachten van de Zwollenaar waren bij de mannen uit Vaassen en Apeldoorn in de auto gestapt. Daar ontstond een conflict over de partij coke. In de auto werd vervolgens een schot gelost door een medeverdachte. De mannen uit Vaassen en Apeldoorn zijn vervolgens uit de auto gerend.

Dodelijk getroffen

De medeverdachten van de Zwollenaar hebben daarna op de vluchtende mannen geschoten. De Apeldoorner heeft terug geschoten. Toen het stil werd, bleek de man uit Vaassen dodelijk getroffen. Onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen wie het fatale schot heeft gelost. De twee medeverdachten van de Zwollenaar zijn veroordeeld tot ruim zes jaar. Dat is half zo lang als de straf die de rechtbank eerder oplegde. Hun straf is gematigd, omdat het gerechtshof ook in hun geval niet uitgaat van een vooropgezet plan.

De Apeldoorner is ook gestraft tot ruim zes jaar cel. Van de rechtbank kreeg hij een straf van minder dan een jaar, alleen voor wapenbezit. Volgens de rechtbank had hij geschoten uit noodweer en hoefde hij daar niet voor te worden gestraft. Daar denkt het gerechtshof anders over.

Onterecht vastgezeten

Zwollenaar N.F. is uiteindelijk 'alleen' veroordeeld voor wapenbezit. Volgens zijn advocate De Vilder heeft hij onterecht 15 maanden in voorarrest doorgebracht. In totaal zat hij voor de zaak 26 maanden vast, terwijl hij nu veroordeeld is tot 11. "Dat is wel heel cru", zegt De Vilder. "Desondanks heeft cliënt verheugd gereageerd."

Of justitie nog hogere rechters opzoekt om het besluit van het gerechtshof te toetsen, is nog niet bekend.