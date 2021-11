Directeur Boudesteyn na vertrek Langeler: "Hopen dat dit een schokeffect teweeg brengt"

Langeler liet gisteravond aan de directeur weten dat hij ging stoppen. "Je gaat het gesprek aan en je kijkt of er nog een kans is om het te keren en zodra het duidelijk is dat het onomkeerbaar is, moet je verder", zegt Boudesteyn, die al snel door had dat hij Langeler niet over te halen was om toch te blijven. "Art is iemand die weloverwogen besluiten neemt, dus dat heeft hij de afgelopen dagen ook gedaan. Dan weet je dat het ook geen zin heeft."

Via de voordeur

Als de trainer niet zelf was opgestapt, was hij wellicht ontslagen de komende weken aangezien PEC laatste staat. Boudesteyn is daar eerlijk over. "Iedereen weet hoe de voetballerij werkt. Als je staat waar wij staan, staat altijd de positie van de trainer onder druk. Hij heeft gekozen om door de voordeur weg te gaan. Het besluit nu zelf te nemen in plaats van af te wachten. Als de resultaten zo blijven had het misschien een andere kant op kunnen gaan."

Schokeffect

Langeler gaf aan dat hij hoopt dan zijn vertrek zorgt voor een ommekeer en Boudesteyn is dat met hem eens: "Laten we hopen dat dit een schokeffect teweeg brengt. We zitten nu op een derde van het seizoen, nog twee derde te gaan. Er is een gezegde, ziek is nog niet dood en zo sta ik er ook in. We gaan proberen een goede vervanger te zoeken en ons vanuit deze situatie terug te knokken."