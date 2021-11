Oud-gedeputeerde Gerrit Jan Kok waarnemend burgemeester in Losser

In goed overleg met Kroon en de fractievoorzitters in de Losserse gemeenteraad, heeft Commissaris van de Koning Andries Heidema besloten om voor onbepaalde tijd een waarnemer te benoemen.

Gerrit Jan Kok heeft brede ervaring als bestuurder. Tot mei van dit jaar was hij nog waarnemend burgemeester van Staphorst. Daarvoor was hij bijna vier jaar waarnemer in Haaksbergen. Eerder was hij gedeputeerde voor de provincie Overijssel, burgemeester van Ommen en wethouder in Enschede. De keuze is volgens de provincie op Kok gevallen omdat hij de regio goed kent ,een netwerk meebrengt uit de periode dat hij dagelijks bestuurder was in Overijssel en heeft zowel in de Twente als in de Salland gewerkt.