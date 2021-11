Alleskunner Ryan uit Rijssen schrijft thriller: "Ik ben heel trots op dit boek"

De vakanties in Elburg zijn de inspiratiebron voor dit boek. Ryan nam keer op keer kladblokken mee naar de camping en pende die helemaal vol. Kleine dingen die hij daar meemaakte, schreef hij op. "Een helikopter die overvloog, bijvoorbeeld", legt vader John uit. Al die gedachten en fantasieën komen samen in het boek 'Politiecode 29-50'.

Daarin wordt het verhaal van de jongens Ryan en Stan en hun hond Snuf verteld. Met z'n drieën helpen ze de politie bij het opsporen van inbrekers. Het jeugdboek telt een kleine honderd pagina's

Ryan lichtte gisteren voor ons een tipje van de sluier op en las alvast een stukje voor:

Ryan heeft het syndroom van Down, maar dat houdt hem nergens in tegen. "Toen hij een jaar of 5 was had hij een spraaklerares en daar leerde hij vooral begrippen. Die moesten we dan thuis oefenen. Op de Dr. Herderscheeschool in Almelo hebben ze dat verder uitgewerkt met het resultaat dat Ryan goed kan lezen", vertelt moeder Dinie. "En dat hij z'n fantasieën onder woorden kan brengen", gaat vader John verder. "Dat vinden wij heel knap."

Maandenlang schrijven

Alle ideeën komen van Ryan zelf, alleen hielp z'n vader af en toe een handje met zinnen en grammatica. "We begonnen met alle aantekeningen die hij al in de computer had gezet", aldus John. Vervolgens zaten vader en zoon maandenlang in de avonduurtjes achter de laptop om het verhaal helemaal af te maken. "Ryan heeft tachtig procent gedaan en ik twintig."

Dinie en John glunderen als ze het over hun oudste kind hebben. Want van voorlezen op basisscholen tot orgel spelen: Ryan doet het allemaal. "Hij is een gouden rand langs ons levensboek. Hij is onze eerste én waar we het meest trots op zijn."

Lijst met reserveringen

Het boek ligt vanaf vandaag ook daadwerkelijk in de winkel. Bij de Read Shop in Rijssen kunnen mensen het boek kopen. Maar pas op, er is een beperkte oplage. Daarnaast hebben een paar diehard fans het boek al gereserveerd. Gisteren werd de eerste doos met vijftig boeken naar de winkel gebracht. "Mooi hè", aldus een lachende Ryan. "Ik ben heel trots op dit boek."