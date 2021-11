Dominee PopUp kerk Zwolle in de race voor titel Jonge Theoloog des Vaderlands

Zwollenaar Harm-Jan Dijk is genomineerd voor de titel Jonge Theoloog des Vaderlands. Dijk runt samen met Rik Zweers de PopUpkerk in De Nieuwe Keuken in de wijk Assendorp. Zweers was in 2018 de eerste Jonge Theoloog des Vaderlands.

“Ik geloof dat iedereen een beeld heeft van een betere wereld. Als we allemaal dat geloof om zouden zetten in daden zou de wereld ook werkelijk een betere plek worden. Dat is voor mij de kern van theologie: zoeken naar het goede," zegt Dijk op de website van de Nacht van de Theologie.

Dijk rondde deze zomer zijn theologiestudie aan Hogeschool Viaa af. Om de nominatie te ondersteunen moeten de deelnemers een essay en een videoboodschap aanleveren.

Dijk heeft twee 'dogma's': een zoektocht naar het goede moet altijd doorgaan. "We moeten leren onze eigen zekerheden en overtuigingen los te laten," zegt Dijk. "Op die manier kan iedereen meedoen.”

Alles wat je vindt moet je ook weer los kunnen laten Harm-Jan Dijk

Zijn tweede dogma: alles wat je vindt, moet je ook weer los kunnen laten. Met die twee ‘dogma’s’ gaat hij de komende tijd verder experimenteren, op zoek naar een theologie voor de seculiere, postmoderne Nederlander.

Daar maakte hij vier jaar geleden al een begin mee met de PopUpkerk. Hier wordt wel gewerkt met religieuze symbolen en teksten maar als de bezoekers er niets mee kunnen, dan worden ze losgelaten.

Er is nog een nominatie met een Overijssels tintje: Marco Bijdevaate, stagiaire bij de protestantse Westerkerk in Kampen, is één van de andere vijf kandidaten voor de titel.

Almatine Leene Theoloog des Vaderlands

Overijssel doet het sowieso goed bij dit soort verkiezingen: de huidige Theoloog des Vaderlands, zeg maar de volwassen evenknie van de Jonge Theoloog, is Almatine Leene, predikant in Hattem-Noord. Zij is de eerste vrouwelijke predikant binnen de vrijgemaakt-gereformeerde kerk.

Zes onderwijsinstellingen konden kandidaten voor de titel Jonge Theoloog inbrengen, daarna volgde er een online publieksstemming. Op 28 november wordt de winnaar van zowel de nieuwe Theoloog des Vaderlands als zijn of haar junior-collega bekend gemaakt.