Basisschool in Stegeren heeft de groenste schoolomgeving van Overijssel

De 36 leerlingen, hun leerkrachten en de schooldirecteur zijn er trots op. Het schoolgebouw ligt aan de rand van het bos en is omringd door groen. Ook de speeltoestellen op het schoolplein staan niet tussen de tegels, maar op een grasveld. De toestellen zelf zijn zoveel mogelijk gemaakt van natuurlijke materialen. Naast de school een groot grasveld waar de kinderen kunnen sporten.

Wethouder Ko Scheele overhandigde een plaquette in de vorm van een tegel met daarop de tekst 'groenste schoolomgeving van Overijssel'. Daarna plantte hij een appelboom en stopten de schoolkinderen bloembollen in de grond.

Groen promoten

Stichting Boomfeestdag heeft al doel samen met gemeenten en scholen groen te promoten. Scholen die daar hun best voor doen konden meedingen met naar de titel 'groenste schoolomgeving'. Daarbij is gelet op de natuur in de omgeving van een school. Vooral wanneer er bos in de omgeving is scoort zo'n school goed. De Hoogengrave organiseert geregeld activiteiten in het bos. Geregeld wordt een boswachter van Boswachterij Ommen uitgenodigd om de kinderen wat bij te brengen over de natuur.

Satellietbeelden

Stichting Boomfeestdag heeft onder meer satellietbeelden gebruikt om te bekijken hoe groen de omgeving van de school is. De uitreiking was dit jaar gepland in maart. Maar vanwege corona-maatregelen is het uitgesteld.