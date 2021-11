Horeca wacht gespannen op duidelijkheid coronaregels: "Emotioneel is de rek eruit"

Vanmiddag praten demissionair ministers Grapperhaus en Blok met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) over de nieuwste coronamaatregelen. Vorige week werd bekend dat de horeca de komende weken om acht uur 's avonds dicht moet. KHN hoopt dat er nog wat rek zit in de maatregel, zodat er gecontroleerd publiek kan worden ontvangen. Ook pleit de branchevereniging voor een goede financiële compensatie.

Steun hard nodig

Die compensatie is volgens Joris Eleveld, eigenaar van restaurant Novi en voorzitter van Vereniging Horeca Stad Enschede, hard nodig. "Anders gaan er horecazaken omvallen, ook grote bedrijven waar je het niet van verwacht." Volgens hem krijgen ondernemers die financiële steun aanvragen vaak te horen dat corona bij het ondernemerschap hoort.

Daarnaast hoopt Eleveld dat de ministers met de KHN afspreken dat gasten langer in horecagelegenheden mogen blijven als ze voor acht uur 's avonds zijn binnengekomen. Dat zou volgens hem voor veel ondernemers meer omzet betekenen, helemaal voor uitgaansgelegenheden.

Daarmee zou er ook geen probleem meer zijn met de te verdelen arbeidsuren. Volgens Eleveld hebben de meeste ondernemers net het personeelsbestand weer op orde, maar zijn er opnieuw minder uren. "De horeca wordt op deze manier een stuk minder aantrekkelijk als bijbaantje, laat staan als vaste baan."

Horeca niet uitknijpen

Eigenaar van het café Het Vliegende Paard in Zwolle, Dennis Kaatman, weet niet wat hij kan verwachten van het gesprek. Heel hoopvol is hij in ieder geval niet. "We zitten midden in een pandemie en er moet wat gebeuren, dat snappen wij ook. Maar steeds de horeca uitknijpen, dat kan niet", reageert hij.

Kaatman wil duidelijkheid en een goede compensatie. "Negentig procent van mijn omzet draai ik na acht uur 's avonds. Ik heb zestig man personeel, wat moet ik ze gaan zeggen? Ik geloof nooit dat het maar om drie weken gaat, dit gaat weer de hele winter weer duren. Wees als overheid eerlijk. Er is sprake van een zorgcrisis, daar moet geld en aandacht heen."

Glas halfvol

Maar niet alle ondernemers voelen zich uitgeknepen. Voor horecaman Henk Kranendonk is het glas altijd halfvol, zelfs nu zijn café De Karre in Tuk weer eerder dicht moet. "Vorig jaar rond deze tijd mochten we helemaal niks, nu zijn we in elk geval nog open. Als je ziet hoe het hier nu met de besmettingscijfers gaat, moet er gewoon wat gebeuren."

Henk Kranendonk in zijn café de Karre in Tuk (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Kranendonk had het niet eens gek gevonden als er voor een paar weken een complete lockdown was afgekondigd. "Even alles op slot, dat is tenminste duidelijk. Van de zomer was alles veel te snel weer open. Dansen met Jansen, dat was niet slim van De Jonge. Nederlanders kunnen daar niet zo goed mee omgaan. Je geeft ze een vinger en ze nemen de hele hand."

"Dit is wereldwijd"

Maar leuk is anders, ook voor Kranendonk. Hij is niet alleen kroegbaas, maar ook organisator van het bekende festival Dicky Woodstock. Dat kon al twee keer niet doorgaan. En deze week moet hij weer allerlei bandjes en feestavonden afzeggen.

Toch heeft hij niet het gevoel dat de maatregelen tegen de horeca zijn gericht. "Je kan wel zeggen: 'Ik wil dit, ik wil dat.' Maar dit is wereldwijd.. Overal zijn er maatregelen en vaak strenger dan hier. We moeten er gewoon mee dealen en er maar het beste van maken."