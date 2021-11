Ook in Overijssel neemt het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen toe

Het aantal ziekenhuisopnames door corona stijgt, ook in Overijssel. Landelijk werd afgelopen etmaal het hoogste aantal opnames sinds 4 mei geteld, in onze provincie is een toename ook goed te zien.

"In ons ziekenhuis liggen nu 47 COVID-patiënten, van wie tien op de IC", laat een woordvoerder van Isala in Zwolle weten. "Het aantal blijft stijgen de laatste tijd en de druk is onverminderd hoog. Het doorplaatsen van patiënten wordt steeds lastiger en het is echt alle hens aan dek."

'Een stuk drukker'

Eenzelfde geluid komt van ZGT met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. "We geven geen cijfers, maar we merken dat het een stuk drukker is dan vorige week. De organisatie op de COVID-afdeling is weer opgeschaald en de reguliere zorg is weer verder afgeschaald. Het is een heel onzekere tijd en we blijven dan ook roepen dat mensen zich aan de maatregelen moeten houden", zegt de ZGT-woordvoerder.

De woordvoerder van het Deventer Ziekenhuis ziet ook dat het aantal opnames toeneemt. "Er liggen nu elf patiënten in de kliniek en zes op de IC. We kunnen het nog aan, maar het is iedere keer weer een puzzel. We moeten ons voorbereiden op een nieuwe opschaling en creatief omgaan met de verschillende diensten."

We kunnen het nog aan, maar het is iedere keer weer een puzzel woordvoerder Deventer Ziekenhuis

Bij ziekenhuis MST in Enschede is ook te zien dat het aantal coronagerelateerde opnames gestaag oploopt. "Maar we geven nooit aantallen, ook nu niet", laat de woordvoerder van MST weten. Van Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg zijn geen gegevens bekend.