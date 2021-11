'Kinderarmoede hoef je niet te accepteren', Enschede lanceert campagne

Het lijkt erg goed te gaan met de economie. Toch leven er in Enschede relatief veel kinderen in armoede. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde scoort Enschede relatief hoog met het percentage kinderen dat in armoede opgroeit. Landelijk leven er 10,3 procent van de kinderen in armoede, in Enschede is dat percentage 16,3 procent (bron:Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp). Positief is dat er sinds 2016 een licht dalende trend te zien is.

Fondsen meer bekend

Volgens woordvoerder Ellen Evers van de gemeente Enschede is armoede onder kinderen een speerpunt van de gemeente. "Ons armoedebeleid is gericht op kinderen. Dat is wat wij ook op de kaart willen zetten met de campagne. Het is niet nodig dat kinderen hoeven te lijden onder de financiële situatie van ouders. Wij willen meer bekendheid geven aan de verschillende fondsen zoals stichting Leergeld, Fonds Bijzondere Noden Enschede, voedselbanken, kledingbanken, Humanitas en vele anderen die wij als gemeente ook mede ondersteunen", zegt Evers.

In Enschede leven relatief veel kinderen in armoede (Foto: RTV Oost)

Je schaamt je omdat je voor je gevoel hebt gefaald, dat je niet goed voor je kinderen kunt zorgen Tanja Kalishoek, alleenstaande moeder

Vergoeding voor schoolreisje

Tanja Kalishoek kwam er alleen voor te staan met haar kinderen toen ze haar relatie met haar partner verbrak. Ze kwam in de bijstand en kon de kinderen niet alles geven waar ze behoefte aan hadden. "Je schaamt je omdat je voor je gevoel hebt gefaald, dat je niet goed voor je kinderen kunt zorgen", zegt Tanja.

Op een gegeven moment heeft ze de wijkcoach ingeschakeld. Zo kwam Tanja bij stichting Leergeld terecht. Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen die opgroeien in een situatie waarbij het inkomen op maximaal 120 procent netto van het bijstandsniveau ligt, spullen kunnen aanvragen zoals een fiets, laptop voor school, een mobiel of een schooltas.

Tanja: "Het geeft een gerust gevoel te weten dat ik niet meer enorm hoef te puzzelen om rond te komen. Regelmatig breng ik andere ouders, die in dezelfde situatie zitten, in contact. Daarbij merk ik dat bij ouders met een migratieachtergrond schaamte en de taalbarrière een grote rol speelt".

Posters

Door overal in Enschede posters op te hangen wil de gemeente ouders op de hoogte brengen van de mogelijkheden om een aanvraag voor spullen en financiële bijdragen voor je kinderen aan te vragen. "We hangen ze bijvoorbeeld op in Wijkwijzers. Hier kunnen mensen op een laagdrempelige manier binnenstappen en vragen stellen", zegt woordvoerder Ellen Evers van de gemeente Enschede.

Voor gezinnen met kinderen die moeten rondkomen van een inkomen rond het minimum heeft Enschede een uitgebreid Kindpakket. In dit pakket zitten verschillende voorzieningen voor kinderen in verschillende levensfasen tot achttien jaar. Naast praktische spullen worden er ook andere activiteiten en uitjes georganiseerd om kinderen mee te laten doen. En ook de contributie voor het lidmaatschap van een sport- of cultuurvereniging kan worden vergoed vanuit het Kindpakket.

Deze posters zijn vanaf vandaag in heel Enschede te zien (Foto: gemeente Enschede)



'Situatie veranderde plotseling'

Jack Thomas (niet zijn echte naam) was al bekend met stichting Leergeld toen hij van het ene op het andere moment de zorg van zijn twee kinderen van tien en twaalf jaar op zich kreeg. "De kinderen moesten opeens bij de moeder weg. Tot dan toe was ik alleen en hoefde ik niet de zorg te dragen over mijn kinderen. In mijn eentje kon ik net rondkomen van mijn inkomen. Dat veranderde plotseling. Ik had niks gespaard en moest nu in één keer een gezin van drie personen onderhouden", zegt Jack.

Jack wist dat stichting Leergeld in het verleden de schoolreisjes betaalden. "Ik dacht dat ze misschien ook wel andere dingen voor de kinderen konden vergoeden. Ik had niks voor de kinderen en kon het niet zelf betalen. Stichting Leergeld zorgde ervoor dat de kinderen een fiets kregen, een mobiel en een laptop voor school", zegt Jack.

Het is alsof je in de prijzen bent gevallen Jack Thomas, alleenstaande vader

Zelfde kansen

Uiteraard speelt schaamte een rol, ook bij Jack. "Op zo'n moment moet je wel je emoties laten varen. De kinderen hoeven niet de dupe te worden van jouw economische situatie. Je wilt graag dat je kinderen dezelfde kansen krijgen als andere kinderen en mee kunnen doen".

Tanja Kalishoek wijst erop dat je als ouders je kind veel afneemt wanneer je niet over je schaamte heen stapt en geen hulpaanvraag doet. "Stichting Leergeld werkt bijvoorbeeld samen met stichting Jarige Job, je kunt dan een verjaardagsbox aanvragen met slingers, traktaties en cadeautjes".

Buurman & Buurman

Jack Thomas heeft via stichting Leergeld theaterkaartjes gekregen. "Het is alsof je in de prijzen bent gevallen", zegt Thomas. Het gezin heeft er een echt familie-uitje van gemaakt. "We bezochten de voorstelling van 'Buurman & Buurman' in Concordia. Dat is voor de kinderen een enorme belevenis. De voorstelling werd later op school uitgebreid besproken", zegt Thomas.

Zowel Tanja als Jack willen anderen erop wijzen dat ze kunnen en mogen aankloppen bij de instanties. Jack Thomas wil nog een stapje verder gaan. "Laat ze op school voorlichting geven dat dit bestaat. Geef ze folders mee naar huis".