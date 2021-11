Steeds meer zwaar illegaal vuurwerk in Overijssel: "Het heeft de kracht van een granaat"

Cobra's, nitraten of zelfs grote shells. Vanuit Azië, maar vooral het Oostblok komt dit vuurwerk Nederland binnen. Het gaat gelukkig niet met regelmaat mis, maar als het mis gaat, zijn de gevolgen niet te overzien.

Zestig cobra's in een rugtas

Voor de politie is het probleem met zwaar illegaal vuurwerk op te delen in drie pijnpunten: vervoer, opslag en gebruik. Zo worden er soms busjes of zelfs vrachtwagens vol vuurwerk van de weg geplukt. Of nog gevaarlijker: een kelder in een rijtjeswoning vol met zwaar vuurwerk. "Als het dan mis gaat, kan een heel blok woningen ontploffen. En dan kan je wel bedenken hoeveel slachtoffers er dan kunnen vallen", legt Groen stellig uit.

Bij het vervoer moet niet enkel gedacht worden aan busjes vol. Zo werd woensdag een jongen van 16 aangehouden in Hengelo met zestig cobra's in zijn rugtas. "Een cobra is vergelijkbaar met een handgranaat. De jongen zat met een tas vol in de trein. Als dat ontploft was... Daar wil je niet aan denken."

De handel in illegaal vuurwerk neemt toe:

Prioriteiten

Waar de handel in illegaal vuurwerk om miljoenen euro's gaat, zijn de gebruikers vaak baldadige jongeren. "Met het zware vuurwerk worden vernielingen aangericht. Maar het probleem zit 'm er in dat veel jongeren het gevaar niet inzien. Als een rotje in je hand ontploft, doet dat wat pijn. Als een cobra in je hand ontploft, ben je 'm kwijt."

De politie wil de handel in illegaal vuurwerk hard aanpakken. Toch is dat moeilijker dan gedacht. "Het staat simpelweg niet bovenaan het prioriteitenlijstje", vervolgt Groen. "Een moordzaak of grootschalige fraude gaat voor. Maar we krijgen wel steeds meer grip op de illegale handel, zo doen we regelmatig invallen."

'Het is niet volledig te stoppen'

Vrijdag 5 november: de politie valt samen met Duitse collega's een loods binnen in Rheine, net over de grens. Ze treffen 120.000 kilo aan, een gigantische vangst. "Samen met collega's van verschillende disciplines wisten we deze loods op te sporen."

Nog te vaak wordt er wat lacherig over gedaan Roeland Groen, politie Oost-Nederland

De politie vermoedt dat het professionele vuurwerk bedoeld was om illegaal aan Nederlandse consumenten te verkopen. De bunkers worden gebruikt als een afhaalpunt: tussenhandelaren rijden er met personenauto's en gehuurde bussen naartoe en nemen het vuurwerk mee naar Nederland, waar kopers en verkopers elkaar via sociale mediakanalen als Telegram, Snapchat of Instagram weten te vinden.

Tekst gaat verder onder de foto

Een loods vol vuurwerk, net over de grens in Rheine (Foto: Politie)

Het uiteindelijke doel van de politie? "We hebben niet de illusie dat we het volledig kunnen stoppen", vervolgt Groen. "Maar we krijgen er steeds beter grip op. Het belangrijkste is misschien wel dat iedereen in gaat zien dat het illegale vuurwerk gewoon levensgevaarlijk is. Nog te vaak wordt er wat lacherig over gedaan."