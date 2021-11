Wie waagde er vannacht een 'gokje' bij de kerk in Oudleusen?

Toen Mansier een kijkje ging nemen bij zijn zalencentrum zag hij dat er was ingebroken. Slechts één van zijn twee gokkasten stond er nog. De andere hadden de inbrekers mee naar buiten genomen, naar de iets verderop gelegen kerk. Geen makkelijk klusje, want zo'n kast til je niet in je eentje even naar buiten. Voor Mansier een duidelijke aanwijzing dat hij vannacht bezoek heeft gehad van meer dan één dader.

Boem

Dat ze met de gokkast naar buiten zijn gelopen, kan de horecaman wel verklaren. "Voor het alarm hè? Dat maakt veel lawaai en er wonen hier ook mensen boven het café", legt Mansier uit. Toen de inbrekers er in geslaagd waren de kast te openen hebben ze de machine laten staan. Een neefje van Mansier had vannacht wel wat gehoord. "Geen alarm, een boem en dat was het."

Beide kasten zijn helemaal leeggehaald en ook de paar honderd euro die nog in de kassa zat is meegenomen. Mansier schat de schade van de inbraak en de vernieling aan de kast op zo'n vijftienhonderd euro.

Lichtmis

Gokkasten blijken in trek te zijn bij dieven: ook dit weekend in Zwolle werden spelmachines gestolen. Bij restaurant De Lichtmis braken onbekenden in de nacht van zondag op maandag een gokkast open. Hoeveel euro de schade daar is, is niet bekend.