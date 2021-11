FC Twente-speelster Marisa Olislagers voor het eerst bij selectie Oranjeleeuwinnen

Marisa Olislagers is voor het eerst opgeroepen voor de Oranjeleeuwinnen. De middenvelder van FC Twente is onderdeel van de 23-koppige selectie van bondscoach Mark Parsons voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië.

Naast Olislagers zijn er nog maar liefst vijf voetbalsters van FC Twente geselecteerd. Daphne van Domselaar, Kerstin Casparij, Caitlin Dijkstra, Kika van Es en Renate Jansen zijn ook opgeroepen.

Blessures

Nederland kan niet beschikken over Jackie Groenen (Manchester United), Aniek Nouwen (Chelsea) en Sisca Folkertsma (Girondins Bordeaux). De drie speelsters zijn geblesseerd en hebben zich afgemeld. Het duel met Tsjechië is vrijdag 26 november. De thuiswedstrijd eindigde in september in 1-1.

Koploper

Oranje staat op de eerste plaats in groep C met 10 punten uit vier duels. IJsland volgt met 6 punten na drie wedstrijden en Tsjechië is derde met 4 punten uit drie duels. De winnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Drie dagen na de ontmoeting met Tsjechië speelt Nederland in Den Haag een oefenwedstrijd tegen Japan.