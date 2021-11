Verdachten inbraak Twentse villa Wibi Soerjadi geen maanden, maar weken cel in

Er is niet genoeg bewijs dat drie mannen uit Hengelo en Almelo verantwoordelijk zijn voor de inbraak in de villa van Wibi Soerjadi. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een rechtszaak in Almelo. De Diepenheimse villa van de wereldberoemde pianist werd vorig jaar maart leeggehaald door inbrekers toen hij zijn 50e verjaardag aan het vieren was in Disneyland Parijs.

De politierechter veroordeelde twee van de drie verdachten wel tot enkele weken celstraf vanwege heling. Dat is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Het Openbaar Ministerie had tegen de twee mannen enkele maanden celstraf geëist.

Inbraak

Bij de inbraak werden drie dure televisies, schilderijen, designerkleding, pennen en zonnebrillen meegenomen. Ook een complete kluis en een verzameling gouden Disney-munten maakten de inbrekers buit. Ze voerden de spullen af in een paardenwagen, die de dieven ook meenamen. De zaak kwam landelijk in het nieuws.

Uiteindelijk werden acht verdachten aangehouden. Zes van hen stonden vandaag voor de rechter in Almelo. Onder hen drie mannen (26, 28 en 30 jaar oud) uit Almelo en Hengelo. Een drietal dat in april vorig jaar werd aangehouden en veroordeeld na een snelkraak bij een juwelier in Tubbergen. Ook is een van hen de hoofdverdachte in een marktplaatsoplichtingszaak.

Genoeg bewijs?

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de drie mannen degenen die de inbraak pleegden. Veel van de gestolen kledingstukken werden namelijk teruggevonden bij de 26-jarige verdachte. Daarnaast stuurde hij een berichtje naar zijn vriendin met de tekst: "We kunnen het niet aantrekken, want we hebben het landelijk nieuws gehaald!"

Ook werd de paardenwagen teruggevonden in de straat van de moeder van de 30-jarige man. Wat het bewijs is tegen de 28-jarige verdachte is niet bekend, omdat zijn zaak uiteindelijk niet doorging.

De rechter vond echter dat er niet genoeg bewijs was voor het plegen van de inbraak. Daarom werden de mannen daar niet voor veroordeeld. Wel kregen ze een celstraf voor heling, dat vond de rechter bewezen.

Spullen kopen

Ook drie andere mannen moesten vandaag voor de rechter verschijnen. Twee van hen komen uit Enschede en hadden de gestolen televisies gekocht. Zij liepen tegen de lamp toen ze de televisies thuis aansloten op het internet. Op de tv's was het Netflix-account van de pianist nog actief, waardoor de gestolen televisies via het IP-adres konden worden gevonden.

Een van de Enschedeërs (43) wist dat hij gestolen goed kocht. Op zijn telefoon stond namelijk een bericht met de tekst: "Geen eerlijk spul, maar niet uit de buurt." Daarom kreeg hij een werkstraf van tachtig uur. Een 44-jarige plaatsgenoot dacht dat hij een tweedehands televisie had gekocht. Hij kreeg een boete van vierhonderd euro.

De derde verdachte uit Losser bemiddelde bij die koop en kreeg daarom vandaag twaalf dagen cel opgelegd, waarvan negen voorwaardelijk.