Geen prik en de Duitse grens over? Nordrhein-Westfalen voert 2G-regel in

Een dagje naar een kerstmarkt of voetbalstadion in de Duitse grensregio's. Het wordt steeds moeilijker voor ongevaccineerden. Vanaf volgende week zijn mensen die geen prik hebben gehad niet meer welkom in de aangrenzende deelstaat Nordrhein-Westfalen. In de andere grensregio, Nedersaksen, zijn ongevaccineerden op de meeste plekken nog wel welkom.

De regering van Nordrhein-Westfalen voert vanaf volgende week de 2G-regel in om het stijgende aantal coronabesmettingen in te dammen. Volgens premier Hendrik Wüst wordt de situatie op de intensive care-afdelingen in zijn deelstaat namelijk "steeds problematischer."

De beperkingen gaan gelden voor de hele vrijetijdssector. Vanaf dan mogen dus alleen nog gevaccineerden of genezen coronapatiënten naar bijvoorbeeld een kerstmarkt. Bij evenementen met een bijzonder hoog besmettingsgevaar, zoals in discotheken of met carnaval, is daar bovenop een negatieve testuitslag verplicht.

Nedersaksen

Dat is in de andere aangrenzende Duitse deelstaat van onze provincie - Nedersaksen - op dit moment nog niet aan de orde. Zo kan je naar de kerstmarkt in Nordhorn als je gevaccineerd, genezen of negatief getest bent. In discotheken zit dat anders, daar geldt al wel de 2G-regel.

En die regel kan op meer plekken worden ingevoerd als het risiconiveau te hoog is. De belangrijkste indicator voor het vaststellen van het waarschuwingsniveau is het aantal ziekenhuisopnames. Op dit moment is er nog geen sprake van zo'n hoog risico dat er op meer plekken de 2G-regel geldt.

Of wij onze Oosterburen gaan volgen, is nog onduidelijk. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de invoering van de regel.