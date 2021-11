KNVB-coach Bert Konterman in quarantaine na positieve test in Israël

KNVB-jeugdcoach Bert Konterman zit in Israël in quarantaine. De bondscoach van Oranje onder 19 testte, net als een ander staflid, een dag voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Israël positief, meldt een woordvoerder van de KNVB.

De oefenmeester uit Rouveen moest de coaching aan assistent Henk Brugge overlaten. Oranje onder 19 won met 4-1, na eerder ook al Moldavië (4-0) en Cyprus (5-0) te hebben verslagen. Vanwege de coronagevallen, besloot de KNVB met slechts elf spelers naar de wedstrijd te gaan. Brugge had dus geen wisselmogelijkheden.

Volgende stap richting EK

Een gelijkspel voor Oranje onder 19 volstond voor groepswinst. Brugge: "Dat we deze wedstrijd winnend afsluiten is mooi voor het team, maar ook voor Bert. In maart is hij er weer bij en dan kunnen we de volgende stap zetten richting het EK. Dat is het allerbelangrijkste."

Zeven startbewijzen

In maart werkt Oranje onder 19 de zogenoemde eliteronde af. In die fase spelen 28 landen om zeven startbewijzen voor het EK 2022. Gastland Slowakije is automatisch geplaatst voor de eindronde.