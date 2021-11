Moordzaak Daan Mellée: hoe hoofdverdachte Daniël V. verzeild raakte in een wereld vol wapens en drugs

RTV Oost heeft beslag weten te leggen op delen van Tartini, het justitiële dossier rond een brute liquidatie van enkele jaren geleden. Daniël V. duikt ook op in dit dossier en biedt in uitputtende rechercheverhoren een openhartig inkijkje in zijn turbulente levenswandel langs de zelfkant van de maatschappij.

'Druk in hoofd'

Daniël V. wordt in 1982 op 'derde Kerstdag' geboren in Almelo. Op school doet hij het best goed, en kan naar een zogeheten 'dakpanklas' om op havo/vwo- niveau te leren. Naar eigen zeggen heeft hij een IQ van 129. Toch strandt zijn middelbare schooltijd, mogelijk door de autistische aandoening PDD-NOS. "Van de buitenkant lijk ik rustig, maar het is vaak heel druk in mijn hoofd."

V. raakt vervolgens verzeild in een wereld vol drugs. Dagelijks gebruikt hij GHB, maar ook van een pilletje of een lijntje speed is hij niet vies. Geregeld laat hij zich helpen in klinieken, met wisselende resultaten.

Er zijn twee wapens bij mij thuis geweest Moordverdachte Daniël V.

Liquidatie

Eind 2014 raakt hij pas echt in de problemen, als hij betrokken lijkt bij een liquidatie in de stad. In december van dat jaar wordt Joey Moes doodgeschoten, een jonge drugsdealer. Hij blijkt doodgeschoten met een afgezaagd dubbelloops jachtgeweer, een shotgun zoals dat in 'het milieu' wordt genoemd.

Verschillende verdachten in de zaak zijn rond het tijdstip van deze moord aanwezig geweest in V.'s flatje. Mogelijk heeft de dader er het moordwapen in zijn bezit bekregen en zich na de daad in de flat ontdaan van zijn bebloede kleding, zo onderzoekt de recherche.

Of de dader kleding heeft gekregen van V.?, willen de rechercheurs dan ook weten. "Nee, dat lijkt me niet", antwoord V. "Hij is veel kleiner dan ik. Ik draag altijd 4XL."

Netjes geordend

Volgens V. is het die avond enorm druk in zijn flat en wordt er veel drugs gebruikt. Bij de recherche zegt hij zich te hebben gestoord aan de chaos in de flat. "Overal lagen bekertjes. Het was echt een rommel en ik wil het graag netjes houden. Ik heb altijd alles geordend en symmetrisch staan." Hij wijt dat aan zijn PDD-NOS. In de loop van de avond zegt hij weg te zijn gegaan, om bij zijn vriend te gaan slapen.

De volgende dag ziet V. samen met zijn vriend en levenspartner een wapen bij zijn flat liggen, gewikkeld in een leren jas. Althans, dat verklaart hij bij de recherche. "De loop was afgeslepen. Het was heel oud ijzer, het kon wel antiek zijn. Ik zag twee grote gaten, waar je je duim in kon steken." Waarschijnlijk gaat het om het wapen, waarmee Joey Moes is doodgeschoten.

De 'shotgun' laten liggen vindt Daniel gevaarlijk, zegt hij: "Er zijn ook allemaal kindjes bij ons in de buurt". Hij heeft het wapen daarop in een Opel Combo gelegd: "Ik dacht, weg ermee." Hij zegt het schiettuig uiteindelijk in een kledingcontainer te hebben gegooid.

De flat waarin moordverdachte Daniël V. woont (Foto: RTV Oost)

Zoektocht naar GHB

Later in het onderzoek van rechercheteam Tartini wordt duidelijk dat V. helemaal niet is gaan slapen met zijn vriend, maar die nacht een hele rondrit door Twente heeft gemaakt. Uit analyse van zijn telefoongegevens blijkt namelijk dat V. in onder meer Hengelo en Tubbergen is geweest.

Als hij daar door zijn ondervragers mee wordt geconfronteerd, geeft hij toe dat hij die nacht inderdaad niet thuis was.

"Ja, ik was op zoek naar GHB", erkent hij. Ook is hij bij een huis aan de Enschedese Mekelholtsweg. "Om koffie te drinken."

Contact met moordenaar

Volgens een getuige die hij die nacht heeft bezocht, zou V. hebben verteld over een shotgun en een leren jas vol bloed. V. reageert tijdens het verhoor dat de getuige zich moet vergissen.

In datzelfde gesprek met de recherche wordt V. ermee geconfronteerd dat hij in de nacht na de moord nog verschillende keren telefonisch contact heeft gehad met degene die uiteindelijk is veroordeeld voor dit misdrijf. "Waarom?", willen de rechercheurs weten. "Dat ging erover dat hij veilig was aangekomen in Amsterdam." De politie vraagt: "Dat was niet een gesprek van: ruim die spullen op?" Maar volgens V. is dat niet zo. "Nee, we vonden die jas en het wapen pas de volgende dag voor de flat."

De telefoon van V. waarmee die nacht is gebeld en berichten zijn verstuurd, blijkt verdwenen. "Misschien gestolen of verloren", oppert V.

De bezoekers van de flat op de avond van de moord, weigeren tegenover de recherche een verklaring af te leggen.

Daniël V. had meerdere foto's van antieke vuurwapens op zijn telefoon, blijkt uit politierapport Tartini (Foto: RTV Oost)

Wapens thuis

Als de politie verder rechercheert, stuiten ze op foto's van wapens. V. kan daarop weinig anders dan schoorvoetend toe te geven, dat hij die wapens inderdaad in bezit heeft gehad. Het gaat om twee jachtgeweren.

"Ik zal heel eerlijk zijn. Er zijn twee wapens bij mij thuis geweest. Ze hebben er mogelijk twee weken gelegen. Wie ze heeft gebracht, weet ik niet meer. Een maand voor het gebeurde, lagen ze er al."

De rechercheurs slaan daar op aan: "Voor het gebeurde?" De ondervragers willen weten wat V. bedoelt met 'het'. Hij antwoord: "De schietpartij"

Antieke wapens

Volgens V. gaat het om antieke vuurwapens waar anderen vanaf wilden. "En als ik een paar tientjes kan verdienen, dan wil ik dat wel. Het staat me bij dat ze er 250 euro per stuk voor wilden hebben. Als ik ze duurder kon verkopen, mocht ik de rest hebben. Ik zie dit niet als wapenhandel, omdat het oude wapens zijn. Ik heb er nooit munitie bij gezien. Ik heb ze via Whatsapp te koop aangeboden voor 350 euro, dan zou ik 100 euro winst hebben. Ik heb die app aan meerdere mensen gestuurd." Zijn levenspartner, die ook wordt verhoord, zegt overigens dat er wel munitie bij zat.

Op zijn telefoon staat een foto waarop een vuurwapen in zijn huiskamer te zien is (Foto: RTV Oost)

V.: "Ik heb ze trouwens niet verkocht. Ze zijn weer terug gegaan. Mogelijk een dag of twee voor die tijd. Ik weet zeker dat ik ze na de schietpartij niet meer in mijn woning zijn geweest." Die woning is een flat aan de Beneluxlaan, waar hij afgelopen maandag met groots machtsvertoon door de politie in de boeien werd geslagen voor de moord op Daan Mellée.

Zaak-Mellée

Mellée wordt in de zomer van 2018 doodgeschoten gevonden op de eerste etage van het huis van zijn vriendin Debbie. Daar heeft hij de avond voor de moord nog knallende ruzie mee gehad. Debbie heeft volgens omstanders gezegd: "Daan, die gaat eraan."

Beiden houden zich ook op in het drugsmilieu. Debbie voornamelijk als gebruiker, Daan als dealer en gebruiker. Mellée wil echter stoppen met het gebruik, volgens getuigen is dat de reden voor de ruzie.

Vriendin Debbie is kort na de moord op Daan aangehouden als verdachte, evenals twee van haar vrienden. Allen gelden nog als verdachten, maar zijn wel op vrije voeten. Ook V. is goed bevriend met Debbie.

Het is dan ook bij Debbie thuis waar V. ooit meerdere personen leerde kennen die later bij justitie in beeld waren als verdachte in de moordzaak-Joey Moes.

"Debbie is een lieve meid", zegt V. bij de politie." Ze maakt zich soms zorgen over mij. Ze heeft net als ik suikerziekte en zij kon bloedsuiker testen. Zij heeft daar stripjes voor."

De twee gaan nog steeds met elkaar om, blijkt uit een zoektocht op het internet. Zo verrast hij Debbie afgelopen zomer op haar verjaardag nog met een nachtelijk bezoek. Naar verluidt heeft hij zelfs haar naam groot op zijn arm getatoeëerd.

Voorgeleid

Afgelopen maandagochtend is V. opgepakt. In het moordonderzoek-Mellée moest V. eerder ook al eens op het politiebureau komen om te vertellen wat hij wist. In de tussentijd heeft de recherche bewijzen verzameld. Nu is hij de hoofdverdachte in deze slepende zaak.

Na zijn aanhouding is er huiszoeking gedaan in Enschede en Glanerbrug. Daar is nog meer mogelijk bewijsmateriaal in beslag genomen. Daarnaast zijn verschillende auto's doorzocht, een Renault en een Citroen. Die laatste is waarschijnlijk van V.'s vriend.

Morgen wordt V. voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Die gaat beoordelen of de Enschedeër terecht is aangehouden en of hij de komende weken vast blijft voor verder onderzoek.

