PEC-supporters over vertrek trainer Langeler: "Heel jammer, maar onvermijdelijk"

Gisteren werd bekend dat Langeler zijn contract heeft ingeleverd. PEC staat onderaan in de Eredivisie en de oefenmeester zag te weinig perspectief om de situatie bij de club om te draaien. Ook assistent-trainer Dwight Lodeweges is vertrokken.

"Aan de ene kant is het heel erg jammer", zegt Eikelboom, sinds jaar en dag de voorzitter van de supportersvereniging. "Maar gezien de situatie waarin PEC Zwolle zit, was het misschien wel onvermijdelijk. Al hadden we het vertrek van Langeler op dit moment niet verwacht."

Al jaren minder

Eikelboom baalt van de moeilijke periode waarin zijn club zich bevindt. "Dit is de derde trainer op rij die voortijdig vertrekt en dat is heel erg jammer. Zwolle heeft na de promotie (2012, red.) een aantal tropenjaren gehad, maar de laatste vier á vijf jaar is het stukken minder. Er is niet echt meer een trainer geweest die het op de rit heeft gekregen. Zowel qua spel als resultaat niet."

Hoewel Eikelboom niet blij is met de situatie, had hij er geen vertrouwen meer in dat Langeler het tij had kunnen keren. "Vanaf het begin van het seizoen zag het er niet goed uit. De aankopen vielen ook niet goed. Je zag dat we gewoon tekort kwamen."

Opvolger Langeler

En dus worden de Blauwvingers zondag in het uitduel met Feyenoord geleid door assistent-trainers Henry van der Vegt en Lee-Roy Echteld. Ondertussen kan het speculeren over de nieuwe eindverantwoordelijke beginnen.

Een specifieke naam wil Eikelboom niet noemen. "Maar ik denk dat we een karakter nodig hebben. Iemand die al eens eerder met dit bootje heeft gevaren en heeft bewezen dat hij clubs voor degradatie kan behoeden. En dat is bij ons nu een hele klus. Er moet echt wel wat gebeuren. Nieuwe energie in de ploeg is nodig, met het gochme en de ervaring van iemand die de boel kan omkeren."