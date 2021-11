Bermmonumenten als stille ode aan verkeersslachtoffer: "Steeds een emotioneel moment"

Hij heeft het verdriet dat een fataal verkeersongeval binnen een familie kan veroorzaken aan den lijve ondervonden. Een kleine vijftig jaar geleden kwam zijn zus José om het leven bij een verkeersongeval. Een halve eeuw later kan Weierink de plek nog feilloos aanwijzen waar zijn zus de dood vond. En hoewel José nooit een bermmonument kreeg, beseft Weierink als geen ander de troost die zo'n gedenkteken kan bieden.

De tragische dood van zijn zus was voor de gepensioneerd journalist Weierink aanleiding om voor zijn toenmalige werkgever De Twentsche Courant Tubantia een reeks verhalen te maken rond bermmonumenten. En met name het leed erachter. Zodat elke weggebruiker die de gedenktekens ziet voortaan weet wat voor verhalen er achter schuil gaan. En opdat het verkeersslachtoffer, voor wie het eerbetoon ooit is opgericht, niet wordt vergeten. "Er zitten hele verhalen achter die bermmonumenten, er is zo veel te vertellen", legt hij uit.

'Heel moeilijk'

Een van die bermmonumenten is ter nagedachtenis aan Jacko Borrenbergs. Hij verongelukte in 1993 op 31-jarige leeftijd op de weg van Ootmarsum naar Rossum. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is waarbij Jacko tegen een boom rijdt en op slag dood is. "Dat is heel moeilijk voor ons. Want je wilt dat heel graag weten. Jacko reed namelijk veel, kon dat goed en had dit stuk al honderdduizend keer gereden", zegt zijn zus Lili.

Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer een sigaret tussen zijn vingers heeft. "Misschien heeft hij een aansteker willen pakken tijdens het rijden. Of er stak ineens iets over waar hij van schrok. We weten het niet."

'Steeds weer emotioneel'

Als de boom waar Jacko tegenaan is gereden, is weggehaald vindt vooral moeder Borrenbergs dat er een bermmonument moet komen. "Zij wilde het heel erg graag. Zij vond dat mijn broer nooit vergeten mag worden." Drie jaar geleden kwam er een zwerfkei ter nagedachtenis aan Jacko. "Die steen is heel belangrijk voor ons. Wij wonen allemaal niet meer in Twente, maar als we in de buurt zijn nemen we een kijkje. Jacko is in Luycksgestel (dorp in Noord-Brabant, red.) begraven, maar hij is nu ook hier. Het is toch steeds een emotioneel moment als we bij de steen zijn."

Dat het verhaal over haar broer nu ook in een boek terug te vinden is, vindt Lili erg bijzonder. "Jacko popt steeds weer ergens op", zegt ze met een glinstering in haar ogen. "Hij is natuurlijk al lang overleden, maar het voelt alsof hij extra dicht bij ons is."

Wens

Met het bundelen van de bermmonumentenverhalen komt er voor Weierink een wens in vervulling. "Ik vind het best wel bijzonder dat ik die gesprekken met die mensen heb mogen voeren en ik denk dat het boek voor hen ook veel kan betekenen."