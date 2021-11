Kampenaar vaakst slachtoffer van auto-inbraken: Kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

Navigatieapparatuur, dure velgen of een laptop in het zicht op de achterbank. Autodieven maken het maar al te graag buit. Wie met een gerust hart zijn auto wil parkeren, kan hem beter niet in Kampen, Zwolle, Hengelo of Enschede laten staan. In die vier gemeenten worden de meeste auto-inbraken gemeld, blijkt uit een analyse van politiecijfers door LocalFocus.

Sinds begin dit jaar zijn in Overijssel in Enschede verreweg de meeste auto-inbraken gemeld. Daar werd dit jaar tot nu toe al 155 keer een ruitje ingetikt. Ook in Hengelo was het al vaak raak. Daar waren 79 autobezitters de pineut. Relatief gezien ben je in Kampen het slechts af, daar is met 57 inbraken dit jaar het hoogste aantal inbraken per tienduizend inwoners gemeld.

Veilig parkeren

Een stuk zekerder van een schadevrije auto ben je in de gemeenten Zwartewaterland, Olst-Wijhe en Dinkelland. In elk van die gemeenten werden dit jaar nog maar twee auto-inbraken gemeld. Ook in de gemeenten Tubbergen (3), Borne (4) en Dalfsen (4) ben je relatief veilig.

Recordaantal auto-inbraken

De provincie Overijssel telde de afgelopen maand een recordaantal auto-inbraken sinds september 2019. In oktober werd er in het totaal maar liefst 109 keer ingebroken in een auto. Vooral in Hengelo was het vaak raak. Daar werd 23 keer ingebroken op de voet gevolgd door Kampen, met 20 auto-inbraken.