Twence krijgt 14,3 miljoen euro subsidie voor bouw grote CO2-afvanginstallatie

Twence gaat de CO2 afvangen die vrijkomt bij het opwekken van energie. Jaarlijks produceert het bedrijf zoveel energie dat daarmee 62.500 huishoudens een jaar lang van warmte kunnen worden voorzien en bijna 136.000 huishouders van elektriciteit.

Glastuinbouw

Deze energie wordt voornamelijk opgewekt uit niet herbruikbaar rest- en bedrijfsafval. De CO2 die daarbij vrijkomt, wordt straks voor een groot deel afgevangen. Het kan worden omgezet naar natriumcarbonaat (bakpoeder) om rookgassen te reinigen, of naar vloeibare CO2 zodat het kan worden gebruikt in de glastuinbouw.

"Twence geeft hiermee een goed voorbeeld aan andere grote bedrijven in de industrie", zegt staatssecrataris Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat. "Het zorgt de komende jaren voor een forse verlaging van de CO2-uitstoot."

De nieuwe CO2-afvanginstallatie bij Twence (Foto: Twence)

Al sinds 2014 heeft Twence op eigen terrein een proeffabriek waar op kleine schaal - 3600 ton - CO2 wordt afgevangen. "Sinds 2020 hebben we daar ook een vervloeiingsinstallatie bij staan", zegt Bert Frowijn, directeur Innovatie en Projecten van Twence. "Op die manier kunnen we het al afzetten naar de glastuinbouw. Maar dat we vandaag bekend mogen maken dat we een installatie gaan bouwen die maar liefst 100.000 ton afvangt, dat maakt me trots."

De afval- en energiesector, waartoe Twence behoort, moet de CO2-uitstoot jaarlijks met 1,1 miljoen ton reduceren. Dat is een harde eis uit het klimaatakkoord. Twence draagt daar met de nieuwe installatie aan bij. In de regio Twente is Twence een van de grootste uitstoters van CO2, met een uitstoot van circa 250.000 ton fossiele CO2.

30 grote windmolens

"Je moet straks denken aan een CO2-reductie die je ook krijgt met de bouw van dertig grote windmolens of de aanleg van 290 hectare aan zonnepanelen", vervolgt Frowijn. "We halen het CO2 straks uit de rookgassen, dat gaan we na de tijd vloeibaar maken, daarna wordt het via bijvoorbeeld een vrachtwagen getransporteerd naar de glastuinbouw. Daar hebben ze CO2 nodig voor de groei van bloemen en planten. Dat doen ze nu door aardgas te verbranden, dat is dan niet meer nodig. Zo verduurzamen we ook de glastuinbouw."

Twence (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

"Dit is voor Twence een mooie stap maar het heeft ook een fikse impact op de regio", aldus Frowijn. "We gaan veel minder CO2 uitstoten, maar daarnaast zijn we ook een voorbeeld voor de industrie. We zien nu dat er veel concrete plannen zijn om op dezelfde manier als Twence CO2 te gaan afvangen, dan hebben we dus echt impact op heel Europa."

Voorbeeld

Claudio Bruggink, wethouder duurzaamheid van de gemeente Hengelo, is er trots op dat Twence de installatie gaat bouwen. "Het is mooi dat hiermee een enorme slag wordt gemaakt in duurzaamheid. Wij vinden het fantastisch dat het bedrijf zo innovatief te werk gaat. Wat ons betreft is het dan ook een voorbeeld voor andere grote bedrijven om hier in de toekomst mee aan de slag te gaan."

De planning is dat de eerste schop in het voorjaar van 2022 de grond in gaat. In het laatste kwartaal van 2023 moet de installatie in bedrijf zijn. "Dat is dan zeker niet de laatste stap", zegt Frowijn. "Wij zien het meer als de eerste grote stap. De bedoeling is om de rest van Twence ook te verduurzamen. Niet alleen het afvangen en vervloeien van CO2, maar ook dat we de CO2 verder gaan omzetten naar grondstoffen, zodat we naar een circulaire economie gaan."