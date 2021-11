VIDEO | Oost op het Asfalt: motorduivel rijdt zichzelf vouwen uit de jas bij gewaagde inhaalactie

Hij rijdt zichzelf zo ongeveer de vouwen uit zijn jas bij een meer dan gewaagde inhaalactie. In deze aflevering van Oost op het Asfalt aandacht voor de strapatsen van een motorduivel, waarbij de vraag rijst: heeft hij de situatie fout ingeschat of heeft hij gewoon heel erg veel lef...? Vast staat in ieder geval dat de motorrijder zwaar in overtreding is, want hij haalt in via een doorgetrokken streep.