Kampen heeft honderd noodopvangplaatsen voor asielzoekers

De noodopvang die Kampen op het oog heeft ligt op een bedrijventerrein aan de Industrieweg 11 in Kampen en biedt plaats aan zo'n 100 tot 120 asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan het pand, in overleg met de eigenaar, op korte termijn geschikt maken voor de noodopvang.

"Het COA, heeft het pand al bekeken en is nu eerst aan zet om te kijken of ze er ook daadwerkelijk gebruik van wil maken”, zegt burgemeester De Rouwe. "We verwachten daarover binnen nu en een paar weken een definitief besluit."

Voorwaarden

Omdat Kampen op eigen initiatief op zoek is gegaan naar een locatie, stelt het gemeentebestuur wel expliciete voorwaarden aan de maximale duur en het gebruik van de noodvoorziening. “We hebben bij het COA aangegeven dat we vooral noodopvang aan gezinnen in Kampen willen bieden. En liever geen opvang aan de soms overlast gevende asielzoekers uit zogenoemde “veilige landen”, zegt de Kamper burgemeester.

"Voor het COA is een opvang voor maximaal 120 asielzoekers een kleine opvang. Het liefst heeft de organisatie een grote locatie waar plek is voor zo'n vierhonderd tot zeshonderd asielzoekers. Zo'n grote noodopvang is qua kosten en bemensing beter te exploiteren. Maar zo'n grote opvang past niet in de Kamper samenleving, vandaar dat we zelf op zoek zijn gegaan naar een kleiner en passend alternatief."

Inspraak niet mogelijk

Bedrijven en omwonenden zijn inmiddels via een brief geïnformeerd. "We zullen met hen in gesprek gaan en blijven als het COA besluit om de noodopvang in Kampen te realiseren. Dat overleg vinden we belangrijk en wenselijk. Want het is onze intentie om de tijdelijke opvang zo goed en zo veilig mogelijk in overleg met alle betrokkenen te laten functioneren", zegt de burgemeester. "Inspraak op het besluit is niet mogelijk omdat het een tijdelijke noodvoorziening betreft, dus het college heeft hierin het besluit genomen."

Overlast?

Op de vraag of bedrijven en omwonenden bang moeten zijn voor overlast zegt de burgemeester te verwachten dat die vrees ongegrond is. “Ik weet dat er via social media wat onrust is ontstaan. Mensen zijn bang voor overlast en vrezen dat de huisvesting ten koste gaat van toekomstige woningbouw die Kampen hard nodig heeft voor de huisvesting van de eigen inwoners. Dat is niet aan de orde, we hebben specifiek gekeken naar een bestaande locatie die niet in aanmerking komt voor permanente huisvesting.”

Bovendien zal de overlast beperkt zijn omdat de noodopvang, als die er komt, zal functioneren als een dependance van het asielzoekerscentrum in Dronten. Dat betekent dat de mensen er overdag niet zijn omdat ze hun scholing en dagactiviteiten in het huidige AZC in Dronten hebben. Het COA zal de mensen met bussen tussen beide locaties vervoeren. De Rouwe zegt daarover; “de asielzoekers die straks van de noodopvang in Kampen gebruik maken zijn hoofdzakelijk in de avond-, nacht- en ochtenduren aanwezig.”

Veiligheid garanderen

De meeste inwoners reageren verrast maar wel begripvol op de noodzaak om een tijdelijke opvanglocatie te realiseren. Eén van de omwonenden zegt daarover; "je kan de mensen toch niet op straat laten staan, de nood is hoog", een ander zegt "wat moet dat moet, het lijkt mij een plek die niet veel overlast zal veroorzaken." Wel hopen de meeste omwonenden dat de gemeente, samen met de politie en het COA de veiligheid in en rond de toekomstige noodopvang garandeert.

Geen tentenkamp of sporthal

“Daar zal ik zeker op toezien, we willen hier geen overlast en criminaliteit. Mocht dat wel aan de orde zijn zullen we niet schromen om in te grijpen", zegt burgemeester De Rouwe.

De gemeente is bij haar zoektocht naar een geschikte locatie niet over één nacht ijs gegaan. De afgelopen weken zijn er verschillende opties en scenario’s bekeken. Dat varieerde van het versneld opbouwen van een locatie op een braakliggend terrein, tot het inrichten van leegstaande bedrijfspanden en het afmeren van een passagiersschip op de IJssel. In overleg met het COA, de politie en de brandweer is de gemeente tot de conclusie gekomen dat het pand aan de Industrieweg 11 in Kampen de beste optie is.

Carbidschieten

De komende dagen wordt er een bestuursovereenkomst opgesteld tussen de verschillende partijen. Als alle handtekeningen gezet zijn, start het vergunningentraject en kan het COA het pand voor de noodopvang geschikt gaan maken. “Als alles volgens planning verloopt, kunnen we begin 2022 de eerste asielzoekers in Kampen verwachten", zegt De Rouwe.

“En het is zeker niet toevallig dat we de eerste mensen pas na de jaarwisseling willen opvangen. Zoals u weet hebben we hier in Kampen de traditie om met oud en nieuw het traditionele carbidschieten toe te staan. Het lijkt ons niet wenselijk om asielzoekers, die in veel gevallen afkomstig zijn uit onveilige gebieden waar geschoten wordt, te confronteren met het geknal dat hier jaarlijks in Kampen rond oud en nieuw losbarst."