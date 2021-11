Geboortegolf door corona? Zoveel baby's kwamen in jouw woonplaats ter wereld

Een gelukzalig effect van de coronapandemie? Het lijkt er wel op. Er zijn in Nederland dit jaar veel meer kinderen geboren dan in voorgaande jaren. Al blijft Overijssel wel een beetje achter bij de andere elf provincies.

In de eerste negen maanden van het jaar mocht er in ons land ruim 134.000 keer beschuit met muisjes worden uitgedeeld, in dezelfde periode vorig jaar kwamen er ruim 127.000 baby's ter wereld. Dat is een stijging van ruim vijf procent, blijkt uit cijfers van het CBS.

Daarmee is het de verwachting dat het aantal geboorten in 2021 op bijna 180.000 duizend uitkomt, een aantal dat sinds 2011 niet meer is bereikt. Vooral bij dertigers werden meer kinderen geboren.

Overijssel blijft achter

In alle provincies zijn tot en met september meer baby's geboren dan in dezelfde periode afgelopen jaar. Friesland (9,3 procent meer geboorten) spant de kroon, daarna volgen Noord-Brabant (7,6 procent) en Limburg (7,1 procent).

Opvallend is dat onze provincie in dit klassement de hekkensluiter is. De stijging van het aantal geboorten in Overijssel bedraagt slechts 2,9 procent.

Oldenzaal en Ommen 'booming'

Van de Overijsselse gemeenten is de stijging in Oldenzaal het grootst, daar worden dit jaar 18,4 procent meer baby's geboren. Ook vanuit Ommen (15,7 procent) en Twenterand (14,3) konden meer geboortekaartjes verstuurd worden.

In acht gemeenten in onze provincie daalde het aantal geboorten. Olst-Wijhe registreerde een daling van 16,4 procent, gevolgd door Dinkelland (-11 procent) en Zwartewaterland (-8,1 procent).

Bekijk hier het aantal geboorten in jouw gemeente:

In deze cijfers gaat het overigens niet om de letterlijke geboortegemeente van het pasgeboren kind, maar om de woongemeente. Een kind dat in het ziekenhuis geboren wordt, is niet meegerekend naar waar dat ziekenhuis staat, maar naar de plek waar het kind in eerste instantie opgroeit.

Inhaalslag

"Veel ouders zien de coronaperiode blijkbaar als een goed moment zien om kinderen te krijgen." Dat zei Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS, eerder dit jaar, toen de geboortecijfers van de eerste zes maanden bekend werden.

De socioloog vermoedt dat er achter de geboortegolf voornamelijk een 'inhaalslag' schuilt, en dat veel ouders inzien dat thuiswerken het makkelijker maakt om voor een pasgeboren kind te zorgen.