Speciaal aangelegd viaduct XL Businesspark in Almelo niet geschikt voor zwaar vrachtverkeer

De zware gasturbines van VDL zijn dus aanleiding voor de 'bypass'. Want als je zulke industriële motoren maakt, wil je die natuurlijk graag via de snelste weg bij je afnemers krijgen. Zoals via de A35. Het vervoer van de turbines valt onder zwaar transport en daar is het viaduct niet op berekend.

Bypass

Daarom moest er een oplossing worden gezocht en die is nu dus gevonden. De bypass, simpelweg een rijstrook die parallel aan het viaduct op grondniveau loopt, biedt het zware verkeer een alternatieve route naar de snelweg.

Het viaduct blijkt niet geschikt voor het vervoer van turbines (Foto: RTV Oost / Leroy Vugteveen)

Speciaal aangelegd

Dat het viaduct niet berekend is op zwaar transport, is opvallend. Het viaduct is ruim tien jaar geleden speciaal is aangelegd voor vrachtverkeer van het bedrijventerrein. Uit navraag bij Port of Twente, waar het bedrijvenpark onderdeel van is, blijkt dat de huidige ingreep 'in theorie' voorkomen had kunnen worden door bij de bouw rekening te houden met vervoer in de gewichtsklasse die VDL wil vervoeren.

Waarom is dat dan niet gebeurd? Port of Twente geeft aan dat het viaduct destijds is aangelegd op basis van de verwachtingen die er toen waren. VDL was toen niet in beeld met het vervoeren van zware vrachten. Daarom is er niet op ingezet.

Warme broodjes

Dat die verwachtingen in de loop der jaren bijgesteld moesten worden, blijkt uit de populariteit van het gebied. Het terrein langs de A35 is erg in trek bij bedrijven. De kavels gingen als warme broodjes over de toonbank, waardoor het park vier jaar eerder vol was dan aanvankelijk werd gedacht.

Overigens kunnen hulpdiensten bij calamiteiten ook gebruikmaken van de bypass.