IJsbaan Twente moet mogelijk sluiten: gemeente Enschede wil niet meer betalen

De impasse ontstond toen de exploitant de gemeente per brief vroeg om huurverlaging, dan wel om ontbinding van het huidige contract. Het college heeft PCH Group dus laten weten dat ze willen praten over een 'nette afronding' van het contract. Wethouder Jeroen Diepemaat zegt de situatie te betreuren. "Te meer omdat we nog midden in gesprekken zaten over mogelijke oplossingen die de exploitatie kunnen verbeteren."

Eerder al 100.000 euro huursubsidie

Het gebouw van de ijsbaan is in eigendom van de gemeente Enschede. Sinds 2008 ligt de exploitatie van de schaatshal bij PCH Group, dat vooral parkeergarages en kantoren in bezit heeft. Aanvankelijk gold er een huurprijs van 180.000 euro per jaar (of 15.000 euro per maand), maar dat bleek niet vol te houden. Sinds 2016 ontvangt de IJsbaan Twente van de gemeente Enschede daarom 100.000 euro per jaar als exploitatiesubsidie. Het contract loopt nog tot 2028.

De Scheg in Deventer maakt zich ook op voor een flinke financiële tegenvaller. "Het energiecontract loopt volgend jaar af en de kosten lijken te verdubbelen", zegt een woordvoerder. "Al ga ik er niet van uit dat we moeten sluiten. Binnenkort gaan we met de leverancier om tafel."

Maar ook dat is niet genoeg, liet de exploitant onlangs bij de gemeente weten. Achter de schermen zijn maanden gesprekken gevoerd. "Wat kunnen we doen om de exploitatie te versterken?", aldus Jeroen Diepemaat. "Nu zijn er alleen nog ijssportgerelateerde activiteiten mogelijk, maar je zou meer ruimte kunnen maken in het bestemmingsplan. De jongens van VRIJ (evenementenorganisatie die feestjes op ludieke locaties in Enschede houdt, red) kunnen er nu bijvoorbeeld geen vrijdagmiddagborrel houden."

Gepeperde brief van de ijsbaan

Terwijl volgens de beleving van wethouder Diepemaat de gesprekken met de ijsbaanexploitant nog in volle gang waren, ontving de gemeente onlangs een 'juridisch gepeperde brief' waarin het college voor een keuze wordt gesteld: geld bijleggen of afscheid nemen van elkaar. "Een kleine huurverlaging zou misschien nog wel kunnen, maar het tekort is zodanig dat we de huur bijna tot nul moeten verlagen", aldus Diepemaat. En dat is het college, ook gezien de eerdere jaarlijkse bijdrage, niet van plan.

We kunnen dan op zoek naar een nieuw exploitant, maar er zijn ook andere scenario's denkbaar. Die worden nu op een rij gezet Jeroen Diepemaat, wethouder in Enschede

De gemeente heeft PCH Group dus laten weten dat de gesprekken over contractontbinding worden aangegaan. Als de IJsbaan Twente daarmee akkoord gaat, wordt het contract waarschijnlijk per 1 oktober 2022 ontbonden en kan het huidige seizoen dus worden afgerond. Diepemaat: "We kunnen dan op zoek naar een nieuw exploitant, maar er zijn ook andere scenario's denkbaar. Die worden nu op een rij gezet." De wethouder kan daar in dit stadium nog niets over zeggen.

Sluiting dreigt

Als de exploitant van de schaatsbaan niet akkoord gaat met ontbinding van het contract, onderneemt de gemeente Enschede geen verdere actie. "Het risico is dan dat de IJsbaan Twente failliet gaat en voor onbepaalde tijd de deuren zal sluiten", aldus wethouder Jeroen Diepemaat.

De manager van IJsbaan Twente is woensdagochtend om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.