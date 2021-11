GGD IJsselland zet morgen eerste boosterprik, Twente volgt een dag later

Per brief worden mensen opgeroepen om de boosterprik te komen halen. In de regio IJsselland wordt deze prik op drie locaties gegeven; de vaste priklocaties in Deventer en Zwolle. Speciaal voor de boostercampagne wordt opnieuw gebruik gemaakt van de Evenementenhal Hardenberg. Deze locatie is vanaf 25 november in gebruik.

GGD Twente heeft twee vaccinatielocaties, in Enschede en Nijverdal. De Twentse gezondheidsdienst opent in december nog een derde locatie, bij de Woonboulevard in Almelo.

Eerder dan gepland

Door de oplopende besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg, is de start van de boostercampagne naar voren gehaald. Een week geleden mikte het demissionaire kabinet nog op een start in december. De doelgroep van 60 jaar en ouder komt het eerst in aanmerking voor een boostervaccinatie, waarbij de mensen van 80 jaar en ouder als eerste een uitnodiging krijgen.

Thuiswonende ouderen die 'mobiel' genoeg zijn, worden gevraagd om zelf naar een priklocatie te komen. Ouderen in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis kunnen daar worden geprikt.

Booster is oppepper

De boostervaccinatie moet extra ziekenhuisopnames en ziekteverzuim onder medewerkers in de zorg door corona tegengaan. Ook moet het helpen om de zorg open te houden voor iedereen. Uit onderzoek blijkt dat de bescherming van de vaccins na verloop van tijd licht afneemt. Ouderen hebben in het algemeen een iets minder hoge bescherming dan andere leeftijdsgroepen. De boosterprik is een oppepper om de bescherming op peil te houden en draagt bij aan een blijvend hoge bescherming. Iedereen wordt geprikt met de vaccins van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Vanaf december kan zorgpersoneel van 18 jaar en ouder dat direct contact heeft met patiënten een boostervaccinatie krijgen. Iedereen jonger dan 60 die niet in de zorg werkt, komt momenteel niet aanmerking voor een boostervaccin. Mocht het kabinet op termijn besluiten dat dit toch nodig is, dan kunnen de GGD's snel van start. Lees hier veel gestelde vragen over de boostervaccinatie.

8 op de 10 wil boosterprik

Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS blijkt dat twee derde van alle Nederlanders zeker een boosterprik neemt en dat 22 procent dit waarschijnlijk zou doen. In totaal staat 83 procent dus welwillend tegenover het nemen van een boosterprik. In september lag dit percentage met 79 procent iets lager. Vooral het aandeel mensen dat de boosterprik zeker zou nemen is toegenomen.

Positieve bestemmingen

Zowel in de regio IJsselland als Twente zijn er veel zorgen over het grote aantal nieuwe besmettingen. In de afgelopen week in IJsselland waren dat er bijna 3100. Met name onder schoolkinderen zijn veel besmettingen. Maar ook onder kwetsbare groepen en in verzorgingshuizen loopt het aantal besmettingen op.

Het aantal besmettingen in Twente lag de afgelopen week iets boven de 3200. Afgelopen maandag werden in Twente 808 mensen positief getest op het coronavirus.

Enorme druk op de zorg

De boostercampagne is onder meer naar voren gehaald om de druk op de zorg zo snel mogelijk weg te nemen. Volgens Ina Kuper van de Raad van Bestuur van ziekenhuis Isala in Zwolle is die druk enorm. Dat geldt in de gehele sector, van ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en verzorgingshuizen. Ook mensen in de thuiszorg merken dat.

Het aantal behandelingen bij ziekenhuis Isala dat wordt uitgesteld, neemt nog steeds toe. Sinds het begin van de pandemie tot nu toe zijn er bij Isala zo'n 6000 behandelingen uitgesteld. Een deel daarvan is afgelopen zomer ingehaald, maar nog lang niet alles. Met de huidige toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis wordt deze situatie alleen nog maar zorgelijker.