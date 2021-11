Faillissement dreigt voor sushizaak PEC Zwolle-verdediger Van Wermeskerken

De sushiwinkel in Zwolle werd in april geopend. Sai van Wermeskerken kwam daarbij vol in de schijnwerpers te staan: een profvoetballer die een eigen eettent begint. Een half jaar later blijkt het allesbehalve een succesverhaal te zijn geworden.

Medewerkers van Sushi Roku kregen maandenlang geen of te weinig loon. Personeelsleden hebben nog bedragen tegoed, variërend van duizend tot in sommige gevallen zelfs tienduizenden euro's. De deuren van het restaurant zijn inmiddels gesloten.

Geen cent betaald

Het gedupeerde personeel nam advocaat Pascal Reichenbach uit Zwolle in de arm. Hij heeft de afgelopen weken geprobeerd om in overleg met Van Wermeskerken en diens zakelijk partner Shinya Nabae tot een regeling te komen. De ondernemers hebben echter nog altijd geen cent uitbetaald.

Ook aannemer Wiebe Kooiker, die de verbouwing uitvoerde voordat de tent in april de deuren kon openen, eist nog geld van Van Wermeskerken en Nabae. Advocaat Reichenbach is in overleg met Kooiker over het, al dan niet gezamenlijk, indienen van een faillissementsaanvraag voor Sushi Roku.

Aannemer Kooiker deed overigens niet alleen de verbouwing, hij maakte ook professionele foto's van Van Wermeskerken en Nabae, bedoeld als promotiemateriaal voor de ondernemers. De fotoshoot werd nooit betaald.

Beerput gaat open

En daarmee lijkt het lijstje met gedupeerden nog niet compleet. "Zo'n zaak als deze heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Reichenbach. "Nadat dit verhaal vorige maand in de media kwam, ben ik door tal van mensen benaderd die nog geld van Nabae zeggen te krijgen. Van mensen uit Nederland tot een ondernemer uit Duitsland en een partij uit Japan."

Zo is er in het westen van het land een ondernemer die Nabae ooit een restaurant zou hebben verkocht voor zo'n 140.000 euro. Na een aanbetaling van 29.000 euro zou Nabae echter geen cent meer hebben overgemaakt. Het betreffende restaurant is inmiddels failliet.

Japanse investeerders

In Japan zou het gaan om een groep investeerders die in zee ging met Nabae. Deze groep komt uit het netwerk van Van Wermeskerken en bestaat uit enkele voormalig profvoetballers. Ze investeerden tonnen in zaken van Nabae, maar zagen daar geen cent van terug.

Tot dinsdagavond laat heeft Reichenbach geprobeerd om tot een oplossing te komen met Nabae. De ondernemer belooft telkens dat hij het personeel gaat betalen, maar voegt geen daad bij het woord. Het geduld van de schuldeisers is inmiddels op. "Een faillissement is onvermijdelijk", besluit Reichenbach.