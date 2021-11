Politie waarschuwt inwoners in buitengebied voor criminelen: "Je kunt maar één keer nee zeggen"

Agenten in Salland gaan persoonlijk bij boeren en burgers in het buitengebied langs om ze te waarschuwen voor criminele activiteiten. Zoals tegen een hele hoge prijs verhuren van je loods of schuur aan onbekenden. Een waarschuwing voor ondermijning en criminele activiteiten die steeds vaker voorkomen op het platteland.

Wijkagenten Lotte en Frank leggen voor het project Veilig Buitengebied aan de bewoners uit waarom ze langskomen. "Raalte is een en al platteland en buitengebied, maar ook hier komt leegstand vaker voor. Hoewel we geen cijfers hebben over mogelijke toename van ondermijning willen we graag preventief werken en mensen waarschuwen. Soms komt er een hele nette dame of heer je erf op, waarbij later blijkt dat er toch drugs gerelateerde activiteiten in je schuur plaatsvinden."

Kijkje in de schuren

Op het erf van Anneke en Bertus in Raalte kijken beiden wel even vreemd op als de politie de dam komt oprijden. Anneke vindt het eigenlijk wel een hele goede actie deze persoonlijke aanpak. En natuurlijk mogen de agenten kijken in hun schuren. Die worden niet meer intensief gebruikt, er staan nog maar een paar koeien voor eigen gebruik.

"Kijk zo'n persoonlijk gesprek is toch beter dan een folder hé, die gooi je bij het oud papier. Als er agenten voor je neus staan onthoud je het wel. Ik heb nog nooit ongenode gasten op het erf gehad, maar je kunt maar beter alert zijn", is de reactie van Anneke.

Anijs

De werkwijze van de politie in de gemeente Raalte wordt overgenomen in de gemeente Deventer. In Diepenveen zijn agenten Alrik en Leontine ook op pad om mensen aan te spreken. Bij boer Herman delen ze een geurkaart uit. "Ruik maar eens, een typische geur dat xtc, net anijs."

Herman heeft nog geen vreemde types gehad die zijn schuren willen huren. "Ik ben nu meer hobbymatig boer, houd nog wat schapen en heb uiteraard nog machines. Er komen wel eens mensen voor een caravanstalling ofzo, maar dat wil ik niet. Hou graag het beheer in eigen hand zodat ik weet wie er zijn." Herman heeft ook camerabewaking waarmee hij altijd de boel in de gaten kan houden.

Signaal

Als de agenten ergens niet welkom zijn gaan niet meteen de alarmbellen af, maar is dat wel een signaal. Dat noteren ze wel in gedachten.

Agent Frank hoopt dat met de bezoeken ook mensen die bijvoorbeeld al te maken hebben met ongewenste criminele activiteiten het tegen hen durven te zeggen, dat ze om hulp vragen als ze het nodig hebben. "Vergeet niet dat dit mensen zijn die bedreigen en de criminaliteit daar kom je niet zomaar uit. Als je ze een vinger geeft nemen ze je hele hand. Al kunnen we maar een persoon helpen en criminaliteit voor zijn, dan is voor ons het project al geslaagd."

Mensen die meer informatie willen kunnen zich melden bij hun eigen wijkagent, bellen met 0900-8844 of bij spoed en onraad direct 112 bellen. Meldingen die je liever anoniem doet; Bel-M op 0800-7000.