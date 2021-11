Vers fruit voor basisschoolleerlingen in Dalfsen: “Dit is heel erg zoet!”

Enkele vrijwilligers kennen elkaar nog van het EU-fruitproject van vorig jaar en anderen komen dit jaar voor het eerst om mee te helpen met het voorbereiden van de fruithapjes voor de basisschoolleerlingen. “Dat maakt dit project zo bijzonder”, zegt William. “Dat fruitproject bestaat misschien al wel tien jaar. Maar we zochten naar wat verdieping.”

Tegen de eenzaamheid

En dus besloten de lokale coördinatoren om meer scholen bij het project te betrekken én vrijwilligers uit alle lagen van de samenleving te betrekken. “Sommige scholen gaven aan niet mee te doen met het project, omdat de meesters en juffen gewoonweg geen tijd hebben om al het fruit te snijden en te verdelen over de verschillende groepen. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. We besloten om de voorbereidingen in eigen hand te nemen met een brede groep vrijwilligers.”



En zo liepen de eerste zes vrijwilligers vanmorgen met mes en ananas in de hand door de keuken van de Trefkoele+ in Dalfsen. “Sommigen doen het om de eenzaamheid tegen te gaan en enkele statushouders doen mee om onder de mensen te komen en de taal te leren”, vertelt William.

“Vandaag hebben we zes vrijwilligers en morgen staat er weer een andere groep. Zo gaan we de komende weken met elkaar aan de slag om de basisscholen van vers fruit te voorzien.”

De basisschoolleerlingen van Het Avontuur wisten de ananas te waarderen (Foto: RTV Oost / Max van Olst)

‘Heel lekker zoet!’

Na flink wat ananassen in stukken te hebben gesneden, worden om tien uur de eerste fruitbakken in de bakfiets van Saam Welzijn geplaatst. Enkele tientallen meters verderop verheugen de kinderen van basisschool Het Avontuur zich op de versbereide fruithapjes. “Ananas? Dat is toch heel zuur?”, klinkt het ietwat aarzelend uit de klas. Al gauw zijn de meesten overstag: “Oh, deze is eigenlijk heel lekker zoet!”