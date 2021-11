Relschoppers Heracles - Ajax willen 'niets meer met voetbal te maken hebben'

Het is lange tijd een mooie pot voetbal, de wedstrijd tussen Heracles en Ajax zo'n drie weken geleden. Tot er in de tweede helft een knokpartij plaatsvindt op de tribune. Een groep aanhangers uit de harde kern van de Almelose club gaat verhaal halen nadat een aantal 'Amsterdammers' hun spandoek op de kop heeft gehangen.

De actie is meer dan een regelrechte belediging, het is volgens de ongeschreven regels een doodszonde. Deze regels zeggen namelijk dat de groep die hun 'groepsdoek' kwijtraakt aan rivalen maar één keuze heeft; zichzelf opheffen. En daar hebben de supporters van Vak 74 geen zin in. Ze gaan 'vragen of ze het doek terug mogen'. Niet geheel onverwacht eindigt de confrontatie tussen beide groepen in een minutenlange sla- en schoppartij.

Voor de leden van de Almelose supportersgroep is het pech. Meerdere van hen worden probleemloos herkend door de vaste 'voetbalagenten' en vier jonge Almeloërs worden al snel in hun kraag gevat en zitten in één geval zes dagen in een cel in Borne. Twee van hen staan vandaag voor de snelrechter in Almelo. Geen van beiden zal deze ervaring snel vergeten.

Officier laat zich gelden

En dat komt in de eerste plaats door officier van justitie Dronkers die geen blad voor de mond neemt. Hij zet de beide 23 jaar oude voetbalfans op hun nummer en houdt hen ook voor dat hun gedrag Heracles een flinke boete van de KNVB oplevert. "Is dat nou liefde voor je club die het toch al niet zo breed heeft? Nee toch? Wat ik zie is gewoon een stelletjes hufters dat even wil laten zien wie de grootste heeft!"

Dronkers, die vanuit verschillende functies al jaren nauw betrokken is bij het betaald voetbal, vertelt de beide Almeloërs dat ze onderdeel zijn van een repeterend systeem. Elke vijf, zes jaar komt er een nieuwe groep jongens op die de harde kern vormt met veel drank- en drugsgebruik. Voor hen is de broederband heilig, maar wat als ze ouder worden?

'Tijd voor keuze'

"Belanden ze dan in de goot zoals sommigen van hun voorgangers? Tandeloos op weg naar Tactus voor de dagelijkse dosis methadon? Of met regelmaat in het verdachtenbankje, als doorgewinterde crimineel? Of toch als brave huisvader met een vaste baan, op zaterdag arm in arm met lief achter de kinderwagen op de markt?" De officier drukt de verdachten op het hart dat het nu tijd is voor een keuze.

Zijn woorden hebben het gewenste effect. Beide verdachten horen ze heftig ja-knikkend aan en zeggen dat ze 'het voetbal' voorgoed achter zich laten. Voor een van de twee is het niet de eerste keer dat hij terecht staat voor voetbalgeweld. Sterker nog, Heracles - Ajax was een van de allereerste keren dat hij, na een stadionverbod van zes jaar weer in het stadion van Heracles was. Zijn vader doet vanaf de publieke tribune een extra duit in het zakje. "Vanaf nu is het uit met al die onzin, want anders is daar het gat van de deur!"

Werkstraffen

Conform de eis legt politierechter Venekatte beide mannen een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand op. Voor een van hen komt daar nog 80 uur bij die nog openstond van de eerdere veroordeling. De verwachting is dat de KNVB nog met een fors stadionverbod komt. "Vijf jaar, misschien wel zes", vreest een van de twee 23-jarigen.