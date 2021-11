Kerstballen of voetballen? Vinkenplein maakt moeilijke keuze

Gerrit Agterbosch is al die jaren de aanjager geweest van de kerstpracht in de buurt. "Het is echt het mooiste wat er is," zegt hij. "Elk jaar weer is de hele buurt versierd. Bijna iedereen doet mee!" Hij wijst naar de andere huizen rond het plein waar inderdaad nu al bijna overal versiering hangt. Rendieren, kerstmannen, ijspegels en heel veel lichtjes. "Dat zijn LED lampen, die gebruiken bijna geen stroom!"

Keuzes, keuzes...

Maar volgend jaar is dus in december het WK. En de buurt staat ook bekend om zijn uitbundige Oranje-versiering waarmee "onze jongens" worden aangemoedigd. Wat wordt het nu volgend jaar? Agterbosch is resoluut: "Kerst. We hebben dat met de buurt besproken en iedereen was het er over eens. Dat vinden we echt het leukste. Ook is het zo dat we natuurlijk niet weten hoe lang Oranje in het WK blijft. Dat kan ook zo afgelopen zijn. Kerstversiering kunnen we gewoon lang laten hangen."

Kerstgevoel

Het is echter niet puur pragmatisch. Er is gewoon een heel sterk 'kerstgevoel' rond het pleintje. De traditie is belangrijk voor de buurt maar trekt ook toeristen. Agterbosch: "Ze komen uit Amsterdam, uit Duitsland, ze rijden hier rond en maken een praatje. Dat vind ik ook zo mooi, dat je met vreemden in gesprek gaat die het hier zo leuk vinden."

Inmiddels laat Agterbosch het versieren zelf vooral over aan zijn zoons en andere familieleden. Het is ook een zware klus, met levensgrote decorstukken en een zes meter hoge kerstboom van lichtjes op het dak. Maar hij blijft de motivator. Of hij eigenlijk de kerstman van Almelo is? "Ja eigenlijk wel," zegt hij.