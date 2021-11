Auto-inbrekers steeds professioneler: “Je zou ze haast in dienst nemen”

"Je ziet echt dat die dieven enorm handige jongens zijn", zegt Ferdi Leusink van autoschadebedrijf Dickhof in Kampen. "Er zit zoveel kennis bij die gasten. Je zou ze als het ware hier wel aan het werk willen hebben."

Snel weer weg

Het aantal inbraken uit auto's is de afgelopen maanden flink toegenomen, zo blijkt uit cijfers van de politie. Vooral het relatief hoge aantal auto-inbraken in Kampen is opvallend. Dit jaar werden er al 57 auto's opengebroken. Leusink heeft wel een vermoeden hoe dit komt: "Je bent via de N50 zo op de snelweg richting Zwolle en dan kan je alle kanten op. Of je gaat juist richting de polder, je bent hier altijd zo weg".

Ferdi Leusink, autoschadebedrijf Dickhof (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Auto's zijn steeds beter beveiligd tegen diefstal uit en van de auto. Dat houdt de gelegenheidsdief wel tegen maar de professionals niet, ziet Leusink: "Je kan er eigenlijk niks tegen doen. De technische ontwikkelingen in de auto's gaan snel, maar de dieven gaan net zo hard mee en weten dat zo te omzeilen. Ze zoeken heel gericht, in opdracht. Als jouw auto daarbij zit, heb je gewoon pech. Alles is zo doordacht."

Op kratjes

Airbags zijn al langer populair bij dieven. De laatste tijd zijn ook moderne sportsturen uit de duurdere modellen van Audi en BMW gewild, net als de navigatie en boordcomputers. Ook exclusieve soorten sportvelgen worden nogal eens gejat, volgens Leusink: "Dan kijk je raar op als je je auto terugvindt op vier bierkratjes."

Airbags, sturen en navigatiecomputers van dure auto's zijn populair bij criminelen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De schade van een inbraak is vaak vele malen groter dan de waarde van de gestolen spullen. "Het is niet alleen de kapotte ruit, maar vaak is de bedrading doorgeknipt, zijn er sloten kapot gemaakt en heeft de lak schade van de glasscherven. Bij duurdere auto's zijn dit al gauw enorme schadeposten."