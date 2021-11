Burgemeester van Enschede laat plannen in trein slingeren in hoop op aandacht van het kabinet

Op een filmpje is te zien hoe Bovens de trappen van het centraal station in Enschede af loopt. Hij legt uit dat hij net met de trein uit Den Haag is gekomen en hoe hij de spooragenda van Oost-Nederland in de trein heeft achtergelaten. "Want Oost Nederland verdient betere verbindingen", legt Bovens uit. Omdat eerdere pogingen om die plannen onder de aandacht te brengen tijdens de kabinetsformatie op niets uit zijn gelopen, koos Bovens een creatieve oplossing.

"Ik leg het wel in de trein dan komt het vanzelf wel in Den Haag." Het is een knipoog, uiteraard, naar de blunderende ChristenUnie-leider Gert Jan Segers. De Volkskrant publiceerde vandaag informatie uit een geheim stuk dat Segers had laten slingeren in de trein.

Bovens roept iedereen op die spooragenda voor Oost-Nederland in de trein ziet liggen in ieder geval de Volkskrant te tippen. "Dan krijgen we daar de juiste aandacht die het verdient."