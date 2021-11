Geplaagd PEC naar De Kuip, Go Ahead en FC Twente wachten moeilijke tegenstander

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Sparta – FC Twente

Een eredivisiewedstrijd winnen op Het Kasteel, dat is FC Twente al een tijdje niet meer gelukt. In 2009 werd het 0-2. Eén van de doelpuntenmakers toen was Blaise N’Kufo en hij evenaarde daarmee het alltime clubrecord van Jan Jeuring, 103 goals. De laatste overwinning bij Sparta was tien jaar later in de eerste divisie, 0-3.

In januari van dit jaar bleef de ontmoeting in Rotterdam doelpuntloos. Een spektakel was het wel tijdens de allereerste ontmoeting in 1965. Sparta leidde na twintig minuten al met 2-0. Toch won FC Twente uiteindelijk met 3-4. Egbert ter Mors, Hans Roordink (2x) en Dais ter Beek (penalty) maakten de Enschedese goals.

5-1, dat waren de cijfers voor zowel de grootste Twente-overwinning als -nederlaag. In 1988 was Piet Keur goed voor drie goals en in 2001 bleek een treffer na 47 seconden van Jan Vennegoor of Hesselink het enige Twente-hoogtepunt.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

FC Twente-icoon Blaise Nkufo (Foto: Orange Pictures)

Heracles – Fortuna Sittard

Heracles wacht nu al vier duels op een zege. De drie nederlagen in de derby’s tegen PEC Zwolle, Go Ahead en FC Twente waren bittere pillen, de 0-0 tegen Ajax voelde daarentegen als een zege.

In de eredivisie hebben Heracles en Fortuna Sittard niet veel historie tegen elkaar. Het is pas de vijfde keer dat de Limburgers naar Almelo komen voor een duel op het hoogste niveau. Twee keer won Heracles, twee keer won Fortuna. Ruim een jaar geleden was Fortuna de sterkste, 1-2.

Betere herinneringen bewaren de Almeloërs aan de ontmoeting in februari 2019. Adrián Dalmau was met vier treffers op schot en dat leverde Heracles een eclatante 6-0 zege op.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Voormalig Heracles-spits Dalmau maakte er in 2019 maar liefst vier tegen Fortuna (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles – FC Groningen

Geen ploeg in de eredivisie is langer ongeslagen dan Go Ahead Eagles, nu alweer vijf duels op rij. Maar winnen in de eigen Adelaarshorst van FC Groningen lukte deze eeuw nog niet. De laatste overwinning dateert uit 1999 in de eerste divisie. Resit Schuurman maakte de enige goal uit een strafschop.

Van de laatste vier ontmoetingen eindigden er drie in 2-3 en eentje in 3-3. Telkens scoorde FC Groningen in de slotfase de laatste goal. Zo ook bij de laatste ontmoeting in 2017. Darren Maatsen leek in de 89ste minuut Go Ahead via de 2-2 een punt te bezorgen, maar diep in blessuretijd maakte Mimoun Mahi alsnog de winnende voor de Groningers.

Aftrap: zondag 12.15 uur

Weet GA Eagles ook FC Groningen aan de zegekar te binden? (Foto: Orange Pictures)

Feyenoord – PEC Zwolle

Uitgerekend in de week dat hekkensluiter PEC Zwolle verder moet zonder coach Art Langeler staat ook nog eens de uitwedstrijd tegen Feyenoord op de rol. Arne Slot, de trainer van Feyenoord, is kind van PEC Zwolle. Hij speelde er 266 competitieduels tussen 1995 en 2013. En Slot zette in Zwolle zijn eerste schreden als (jeugd)trainer.

Winnen in De Kuip lukte PEC Zwolle nog maar één keer. Zelfs doelpunten maken is een zeldzaamheid geworden. Dat lukte voor het laatst in de kwartfinale van de KNVB-beker in 2008 toen PEC met 2-1 onderuit ging.

De enige overwinning is ruim 24 jaar geleden. De Zwollenaren overleefden in 1987 een groot offensief en slaagden er via een goal Peter van der Waart ook nog in om de zege mee te stelen.

Er zijn twee ploegen in de eredivisie die dit seizoen thuis nog niet verloren hebben: FC Utrecht en Feyenoord. En er is één ploeg die uit alles verloren heeft: PEC Zwolle.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Alle duels zijn zaterdag en zondag live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.