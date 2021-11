IJsbaan Twente betaalt al maanden geen huur aan de gemeente Enschede: 'Dit overvalt ons'

Dat de IJsbaan Twente moeite heeft om de exploitatie rond te krijgen is al jaren bekend. Ook een subsidie van de gemeente Enschede, die sinds 2016 wordt uitgekeerd, mag niet baten. Dat blijkt uit jaarrekeningen. Nu is er sprake van een kritieke situatie: de ijsbaan betaalt sinds augustus geen huur meer.

De totale huurachterstand aan de gemeente Enschede - de eigenaar van de overdekte schaatsbaan - is daarmee opgelopen tot meer dan 60.000 euro. Ook een deel van uitgestelde huur uit de coronaperiode is namelijk nog niet betaald. Als de IJsbaan Twente het faillissement aanvraagt, dreigt de gemeente met nog meer kosten opgezadeld te worden. Daarom hoopt het college tijd te rekken om een nieuwe exploitant te zoeken.

Al jaren rode cijfers

De exploitatie van de IJsbaan Twente door PCH Holding in 2008 is nooit een gelukkige zet gebleken. Het vastgoedbedrijf heeft vooral parkeergarages en kantoren in portefeuille. Het runnen van een maatschappelijke voorziening is van een andere orde. Op haar website schrijft de exploitant gekscherend dat 'je op glad ijs begeven' dertien jaar geleden een heel letterlijke betekenis heeft gekregen.

Nieuwe steun zou in feite betekenen dat we de huur volledig kwijtschelden Jeroen Diepemaat, wethouder in Enschede

Uit jaarrekeningen komt dat ook tot uiting. In 2016, als de ijsbaan voor het eerst bij de gemeente aan de bel trekt over structurele financiële problemen, is er al sprake van een negatief eigen vermogen van bijna twee miljoen euro. Dat houdt in dat er op langere termijn niet aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. In de meest recente jaarrekening, over het jaar 2019, is duidelijk dat de verliezen juist zijn toegenomen.

Tijdrekken tot nieuw seizoen

Ondanks een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro komt de exploitatie van de ijsbaan dus niet rond. Ter vergelijking: de jaarlijkse huur aan de gemeente bedraagt 180.000 euro. In een brief heeft de exploitant onlangs het college gevraagd om de huur te verlagen of anders een gesprek aan te gaan over ontbinding van het huurcontract. Wethouder Jeroen Diepemaat ziet een extra bijdrage niet zitten: "Dat zou in feite betekenen dat we de huur volledig kwijtschelden."

Als FC Twente dreigt om te vallen lijkt er heel veel mogelijk, maar als het om een andere sport gaat, dreigt nu de stekker eruit te gaan Yme Drost, voorzitter ad-interim van de banencommissie

Liever ziet hij dat het huurcontract wordt ontbonden. Maar dan wel onder de voorwaarde dat er vanaf 1 oktober 2022 afscheid wordt genomen en dat de IJsbaan Twente tot dan haar verplichtingen nakomt. Zo heeft de gemeente tijd om een nieuwe exploitant te zoeken of alternatieve invullingen te bedenken. Als de gemeente en de ijsbaan niet tot een overeenstemming komen, dreigt op korte termijn een faillissement.

Kosten lopen op

Een faillissement heeft niet de voorkeur van de gemeente. Niet alleen wordt er maandelijks 15.000 euro aan huurpenningen misgelopen, ook zullen de toekomstige onderhoudskosten (zo'n 440.000 euro per jaar) een probleem vormen als er niet gauw een nieuwe exploitant wordt gevonden. En dat staat nog los van de gevolgen voor de vele verenigingen.

Van de IJsbaan Twente wordt gebruik gemaakt door veertien schaatsclubs, shorttrackers, kunstschaatsers en ijshockeyclub Enschede Lions. De toekomst van de gebruikers is in nevelen gehuld.

Verenigingen overdonderd

Yme Drost, ad-interim voorzitter van de overkoepelende banencommissie, waarin de gebruikers zijn verenigd, zegt verrast te zijn over een dreigende sluiting: “Dit bericht overvalt ons. We hebben dit uit de media moeten vernemen. Het is dan ook eigenlijk nog te pril om te kunnen reageren. Ik wil eerst met de achterban en de diverse clubs overleggen hoe nu verder. En uiteraard willen we met de verantwoordelijk wethouder rond tafel."

Wat hij wel kan zeggen? "Als FC Twente dreigt om te vallen lijkt er heel veel mogelijk, maar als het om een andere sport gaat, dreigt nu de stekker eruit te gaan. We willen nu eerst weten hoe de financiële verhoudingen liggen. Want het is maar de vraag of er een andere partij te vinden is die de exploitatie wil overnemen.”

Een woordvoerster van IJsbaan Twente laat weten dat de exploitant niet wil reageren zolang zij nog in gesprek is met de gemeente.