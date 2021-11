Boek van Zwollenaar Peter Vader over de wereld achter de stadionspeaker

Vanaf komend weekend zijn ze weer extra goed hoorbaar in de lege voetbalstadions: de stadionspeakers. Peter Vader was jarenlang de stem die door het stadion van PEC Zwolle bulderde. Hij schreef met Richard Bender een boek over de stadionspeaker, dat deze maand verschijnt.

Tot 2014 was Peter Vader stadionspeaker. Niet zo gek dus dat juist hij op het idee kwam om een een boek te schrijven over de stadionspeaker. In het boek komen de speakers van onder meer PSV, Ajax, Feyenoord en AZ aan het woord. Ook vertellen oud-voetballers Jan van Halst en Dirk Marcellis over de binding met ‘hun’ stadionspeaker.

Toch ontstond het idee voor het boek in een soort van opwelling. Je ziet in dat voetbalpraatprogramma altijd boeken op tafel liggen van voetballers als Wim Kieft en René van der Gijp", aldus Peter Vader, verwijzend naar het programma Veronica Inside waar inderdaad nooit een boek van een bekend voetballer ontbreekt op tafel.

Geen boek te vinden

Maar de stadionspeaker, was daar eigenlijk al een boek over geschreven? Vader zocht maar kon er geen vinden. Zo was het idee geboren, want Vader heeft met zijn jarenlange ervaring genoeg te vertellen. "De speaker staat op de mooiste plek, het stadion", zegt Vader. "Hij heet de mensen welkom in het stadion en ook de supporters van de tegenpartij. Maar ik kon er nergens een boek over vinden. "

Toch klinkt het als een vrij anoniem bestaan, stadionspeaker. De meeste supporters van een club zullen de naam van hun eigen stadionspeaker niet eens kennen. Laat staan de namen van de stadionspeakers van andere clubs. Die van Feyenoord is misschien nog wel de bekendste. Maar dat is dan ook oud-voetballer Peter Houtman.

Op de middenstip

Peter Vader heeft jaren op de middenstip van het stadion van PEC Zwolle gestaan. "Dat wilde ik zelf", zegt hij daarover. Dan stond hij daar en heette Zwolle welkom. Eerst hoorde hij dan niks terug van het publiek. Traditie was dat. Pas als Vader zijn stem echt liet bulderen, reageerde het publiek. In zijn tijd al stadionspeaker had ook geen speler rugnummer twaalf. Na het aankondigen van de basis elf, verwees Vader dan naar de nummer twaalf, het publiek. Pas daarna begon hij aan de reservebank. Nog zo'n traditie. "Dat soort dingen staan in het boek."

Of hij het mist? Toch wel een beetje, zegt hij daarover. Vader heeft het dan ook vijftien jaar gedaan. Het schrijven van het boek riep veel herinneringen op. "Ik heb twee promoties en een bekerfinale meegemaakt, maar ik heb ook wel eens op een maandagavond om tien uur 's avonds in de motregen gestaan, terwijl het 3-0 stond voor Veendam. Wat doe ik hier, dacht ik dan."

Lege stadions

Het was gisteren natuurlijk al te zien in De Kuip in Rotterdam waar het Nederlands elftal zich plaatste voor het WK in Qatar. Er was geen publiek vanwege de coronamaatregelen. Hoe is dat voor een stadionspeaker? "Doods", zegt Vader. Maar zeker geen reden om ook de stadionspeaker maar thuis te laten. "Je moet de spelers nog het kleine beetje het gevoel geven", zegt Vader daarover.

Dit weekend moet PEC Zwolle naar Rotterdam voor het duel met Feyenoord. Zonder trainer Art Langeler die er deze week de brui aan gaf. Natuurlijk maakt Vader zich zorgen over zijn club, hekkensluiter in de Eredivisie. "Ik heb blauw wit bloed", zegt hij. Maar helemaal de moed laten zakken wil Vader nog niet. "Emmen heeft vorig seizoen ook een goede serie neer kunnen zetten."