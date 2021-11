Huwelijk FC Twente en directeur Brüggenwirth strandt al na vier maanden

FC Twente moet wederom op zoek naar een algemeen directeur. Jan Willem Brüggenwirth, die in juli als opvolger van directeur Paul van der Kraan aantrad in Enschede, verlaat de club al na een aantal maanden.

Beide partijen hadden meer verwacht van de samenwerking en daardoor is besloten om er per direct een punt achter te zetten. De Raad van Commissarissen van FC Twente en Brüggenwirth zijn gezamenlijk tot dit besluit gekomen.

Andere specialisten

"We zijn samen tot de conclusie gekomen om een punt te zetten achter de samenwerking. Bij de ambities van FC Twente passen andere specialisten. Ik ben er trots op, weliswaar kort, deel uitgemaakt te hebben van deze mooie club en wens iedereen veel succes", vertelt Brüggenwirth op de clubkanalen.

Schipper

Dennis Schipper, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "We hebben samen geconcludeerd dat er geen juiste match is, en die moet er natuurlijk wel zijn. Daarom hebben we van weerskanten de beslissing genomen niet met elkaar door te gaan. We willen Jan Willem bedanken voor zijn inzet voor FC Twente en wensen hem alle goeds in het vervolg van zijn loopbaan."

Onbekende in het voetbal

Brüggenwirth was een onbekende in het voetbal. Voor zijn komst bij Twente werkte hij bij internationale reclamebureaus als Ogilvy, McCannEricson, Publicis en Saatchi, in binnen- en buitenland. Hier heeft hij diverse grote merken mee helpen ontwikkelen. Daarna startte Brüggenwirth met twee andere partners een eigen bureau. Vijf jaar hierna begon hij zijn carrière in de media bij Radio538, 10Gold en SlamFM.

FC Twente gaat de komende tijd op zoek naar een opvolger van Brüggenwirth.