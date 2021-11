Grote controle onthult criminele wereld achter kanteldeuren van garageboxen in Almelo

Twee doorgeladen vuurwapens, munitie, een vuurwerkpistool, een dummygranaat, onderdelen voor een hennepkwekerij en drugs. Het is een greep aan illegale zaken die gisteren bij een grote integrale controle van garageboxen in Almelo zijn aangetroffen. Bijna tachtig boxen in de stad werden gecontroleerd en in negen garageboxen was het niet pluis.

Inspecteurs bouw- en woningtoezicht van de gemeente trokken er gisteren op uit met in hun kielzog de politie, de douane en de belastingdienst. Ze controleerden garages in de wijken Nieuwstraatkwartier en Kerkelanden. Veruit de meeste garageboxen bleken te worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, maar bij negen van de 79 ruimtes bleek dat dus anders.

Verborgen ruimte

De doorgeladen wapens en de munitie werden in één van deze negen boxen gevonden. In een andere box was een verborgen ruimte waar een hennepkwekerij werd opgebouwd .De politie heeft in deze zaken het verdere onderzoek op zich genomen. In nog weer een andere box troffen de onderzoekers een illegale bar aan.

De vondst van vuurwapens en munitie laat zien dat we alert moeten blijven Burgemeester Arjen Gerritsen

Ondermijning

Het zijn voorbeelden van ondermijning, omdat de eigenaren van de garageboxen veelal niet weten wat hun huurders doen met de gehuurde ruimtes. Volgens de gemeente Almelo spraken gisteren verschillende eigenaren hun waardering uit voor de controles.

Ook burgemeester Arjen Gerritsen is tevreden. “Dit soort controles draagt bij aan de veiligheid van onze inwoners. Daar doen we dit voor. We leven in een prachtige stad en dat willen we zo houden. We doen er dus alles aan criminaliteit en drugsoverlast te bestrijden."

Mag zo'n controle zomaar?

De gemeente Almelo heeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gebruikt voor de controle. Daarmee kan worden nagegaan of de garageboxen door de huurders worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Wanneer het gebruik van een box in strijd is met het bestemmingsplan kan de gemeente het gebruik beëindigen.

Eind september werd er ook al een integrale controle van garageboxen uitgevoerd in Almelo. Dat leverde onder meer illegaal vuurwerk en onderdelen voor een hennepkwekerij op.

Almelo is de eerste stad in Twente die in de garageboxen 'snuffelt'. Of andere gemeenten in de regio het voorbeeld van Almelo gaan volgen in de strijd tegen de criminaliteit, is nog niet duidelijk. In de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant worden dergelijke controles al wel vaker uitgevoerd.