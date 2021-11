Kinderen van gevallen Eurocommerce-baas Visser slepen Rabobank voor de rechter

Het imperium van oud-multimiljonair Visser viel zo'n 10 jaar geleden uiteen, toen hij failliet werd verklaard en schuldeisers nog vele honderden miljoenen euro's tegoed hadden van Eurocommerce.

Volgens curator Schepel willen de kinderen van Visser een 'waslijst aan stukken inzien', die zouden kunnen aantonen dat het faillissement van Eurocommerce onnodig is geweest. De kinderen zeggen veel last te hebben gehad van het ten gronde gaan van het kantorenbedrijf. "De schadeclaims die op mijn mat vallen, worden steeds hoger", zegt curator Schepel.

Uitgelokt

Volgens de Vissers is het faillissement uitgelokt, onder meer door de Rabobank. De familie stelt dat het bedrijf erg solide was. Enkele weken geleden heeft Visser senior al geprobeerd inzage te krijgen in verschillende stukken uit zijn boekhouding. Hij wilde met stukken uit die administratie aantonen dat het faillissement onnodig is geweest. Het verzoek om inzage werd afgewezen.

Nu proberen zijn kinderen via de rechtbank inzage te krijgen in verschillende paperassen. Het gaat om accountantsverslagen, jaarrekeningen en taxaties van alle kantoren die door Eurocommerce zijn ontwikkeld en na het faillissement zijn verkocht. Volgens hen is de waarde van de panden veel te laag ingeschat. De rechtszaak zal niet eerder dan komend voorjaar zijn.

Boerderijvilla te koop

Ondertussen is curator Looijen, die het persoonlijk faillissement van Visser afwikkelt, bezig om de kapitale woonboerderij van de oud-Quote-miljonair te verkopen. Het gerechtshof heeft afgelopen zomer bepaald dat er geen belemmeringen zijn wat betreft de verkoop van de fraaie stulp in het lommerrijke Gorssel. Maar Visser heeft nu de rechter-commissaris gevraagd om alle ontwikkelingen op dat gebied te bevriezen, in afwachting van bovenstaande zaak. Die toezichthouder zal daar binnenkort een uitspraak over doen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

De curator wil de boerderijvilla van de Vissers verkopen (Foto: RTV Oost)

Justitie doet ondertussen opnieuw onderzoek naar Visser. Ditmaal draait het om de echtheid van verschillende documenten die Visser boven water heeft gekregen. Het gaat onder meer om papieren van aandeelhoudersvergaderingen in 2002 en 2007, deels in bezit van RTV Oost. In die documenten staat dat Visser voor tientallen miljoenen euro's aan aandelen zou hebben gekocht met geleend geld van Eurocommerce. De winst zou hem privé toekomen, verliezen zouden worden gedekt. Volgens de voormalig vastgoedtycoon is 'ie daarom onterecht failliet verklaard. Visser zegt de documenten gevonden te hebben bij zijn zoon.

Kaartenhuis

Vorig jaar werd de gevallen 'kantorenkoning' veroordeeld, omdat hij in aanloop naar een hoger beroepszaak vervalste documenten had ingebracht. Die strafzaak bij het gerechtshof draaide om faillissementsfraude. In eerste aanleg werd hem door de rechtbank daar drie en een half jaar cel voor opgelegd.

Tijdens de economische crisis viel het vastgoedconcern Eurocommerce als een kaartenhuis in elkaar. Visser dekte financiële tekorten met nieuwe leningen. Die leningen waren bedoeld voor de bouw van kantoren en werden door hem aangevraagd met vervalste documenten. Voor dat handelen is Visser veroordeeld.

Alles verkocht

Na het faillissement hadden banken en andere geldschieters nog vele honderden miljoenen euro's tegoed van Eurocommerce. Alle kantoorpanden zijn in hun opdracht verkocht, waardoor de enorme schuldenlast is verkleind.

Ook gingen een collectie Ferrari 's, een superjacht, uitspanning De Roskam en Vissers Lochemse ranch onder de hamer. Op die ranch beoefende hij zijn grootste passie: de paardensport. In Lochem liep onder meer het toppaard London, bereden door Gerco Schröder. Het springpaard, goed voor een Olympische medaille, wisselde voor ruim 8,5 miljoen euro van eigenaar.

Het enige tastbare dat Visser nog doet herinneren aan de tijd dat het 'niet op kon', is de boerderijvilla waar hij woont met zijn vrouw. Bij curator Looijen hebben zich inmiddels verschillende gegadigden gemeld om de stulp te mogen kopen.