Biomassacentrale Zwolle laat op zich wachten: "Het gaat moeizaam, maar we gaan gestaag door"

Aankomend jaar had hij al moeten draaien: de biomassacentrale in Zwolle. Maar inmiddels wordt de grond waar de locatie zou komen te koop aangeboden en ligt er geen aanvraag voor een vergunning. Toch is de eigenaar van de centrale optimistisch. "We gaan ervan uit dat we nu in de laatste fase zitten."

De biomassacentrale is van Brouwer Biocentrale uit Balkbrug. De vertraging komt volgens het bedrijf door afspraken met de toekomstige afnemers van de stroom die de biomassacentrale moet opwekken. "Daar zitten wij nu nog een beetje mee te stoeien. De afnemers moeten nog behoorlijk wat investeren om de hoeveelheid stroom te kunnen afnemen die we vooraf besproken hadden", zegt eigenaar Henk Brouwer.

Het is de bedoeling dat bedrijven in de omgeving de stroom gaan afnemen van de centrale. "Het gaat moeizaam, maar we gaan gestaag door. We gaan ervan uit dat we nu in de laatste fase zitten en dat we binnenkort de laatste stappen kunnen zetten met de omliggende bedrijven."

Te koop

Brouwer Biocentrale heeft de pijlen gericht op het Zwolse bedrijventerrein Voorst. In 2020 werd er al een bouwvergunning afgegeven door de gemeente. Er was een overeenkomst gesloten met de vorige eigenaar van het stuk grond aan de Rieteweg, maar het terrein werd verkocht aan projectontwikkelaar Minerva. "Wij gaan ervan uit dat we het van Minerva kunnen kopen", zegt Brouwer vol vertrouwen. Het stuk grond staat op dit moment ook nog te koop voor andere geïnteresseerden.

'Niets in kannen en kruiken'

Navraag bij Minerva leert dat er niets in kannen en kruiken is. "We zijn er nog mee bezig", zegt Rob de Groot. "Maar er staat niks concreets op de planning op die locatie."

Ook vergunningen zijn nog niet aangevraagd, al hoeft dat volgens een woordvoerder van de gemeente Zwolle niet per se een probleem te zijn. "Je kunt een omgevingsvergunning aanvragen, ook al ben je geen eigenaar van de grond. Je moet dan wel een doel hebben voor de grond, zoals het geval is met de Biomassacentrale.''

Rechts van het Kamperlijntje, onder de rook van Stadshagen ligt het bedrijventerrein Voorst. Hier moet straks een biomassacentrale komen. De centrale kost zeventien miljoen euro, heeft een capaciteit van maximaal vijftig megawatt en moet op de plek van de huidige containerterminal in de Katwolderhaven worden gebouwd. De centrale moet op termijn stoom en elektriciteit opleveren voor omliggende bedrijven. Het gaat om de bouw van een ketelhuis, een opslagloods en zes opslagsilo’s.

Nog geen stikstof- en milieuvergunning

Ook moet er voor de biomassacentrale een stikstof- en milieuvergunning worden aangevraagd bij de provincie. Brouwer had in 2019 deze vergunning al aangevraagd. Maar een woordvoerder van de provincie laat weten dat de aanvraag voor de vergunning niet in behandeling is genomen, omdat het nog niet compleet was. "'We hebben aanvullende informatie gevraagd die we niet op tijd hebben ontvangen van Brouwer."

De ondernemer kan wel een nieuwe vergunningsaanvraag doen. Brouwer zegt nog bezig te zijn met de nieuwe vergunningsaanvraag. "We weten nog niet wanneer we deze aanvraag gaan doen."