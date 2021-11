Bouwbedrijf Koopmans bouwt fabriek voor duurzame woonmodules

De Koopmans Bouwgroep opent begin volgend jaar een fabriek waar duurzame houten woningmodules worden gemaakt. In deze dochteronderneming geWOONhout moeten op termijn 4000 modules per jaar worden gebouwd: goed voor 500 woningen of 1000 appartementen. Omdat er in Twente een groot gebrek aan industriegrond is en er vlak over de provinciegrens een perceel op een gunstige locatie beschikbaar was, wijkt Koopmans voor de nieuwe fabriek uit naar de Achterhoek.

De modules worden straks in de nieuwe fabriek geassembleerd, waarna ze op de locatie van de nieuwbouw tot een volwaardige woning worden gemonteerd. Daarbij gaat het om seriematige woningbouw.

Koopmans - met vestigingen in onder meer Enschede en Deventer - zegt met de nieuwe fabriek een bijdrage te willen leveren aan een oplossing voor de huidige krapte op de woningmarkt. Zo is er een speciale starterswoning ontwikkeld, waar momenteel juist onder woningzoekers grote vraag naar is.

Familiebedrijf

Koopmans timmert sinds circa drie jaar aan de weg met het woonconcept HOUTbaar Huis. Daarbij draait het om duurzame woningen die worden opgetrokken uit de houten modules, die straks in Wehl worden geproduceerd.

Groen concept

De woningen hebben volgens directievoorzitter Hans Smit van Koopmans een groen concept: "Ze zijn circulair. Omdat ze demontabel zijn en het hout kan worden hergebruikt." Doordat ze volgens Smit aan de strengste isolatienormen voldoen, zijn ze energiepositief en slaan ze - in tegenstelling tot traditionele bouwmaterialen - CO2 op.

Doorgaans hebben de woningen houten gevels, maar in Hengelo zijn vier modelhuizen geplaatst die gelden als pilot. De gevels zijn in dit geval voorzien van baksteen-strips zodat ze eruit zien als reguliere woningen. "Het onderhoud ervan is gelijk aan een traditionele woning", aldus Smit.

Tekst gaat verder onder video

[youtube:https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bvZj3bJn8b4]

Koopmans begon tachtig jaar geleden vanuit Glanerbrug als klein familiebedrijf, maar heeft nu behalve in Enschede en Deventer vestigingen in Almere en straks Wehl.

In februari opent Koopmans namelijk de nieuwe fabriek, pal langs de N18 ter hoogte van het Achterhoekse Wehl, onder de rook van Doetinchem.

Tekort in Twente

De keus voor de Achterhoek is volgens Smit min of meer toevallig. In Twente is de afgelopen jaren sprake van een groot gebrek aan industriegrond. "Uiteraard hebben we ook in Twente gekeken naar bedrijfsruimte, maar een perceel van de grootte dat wij zochten, bleek simpelweg niet beschikbaar. Bij Wehl hebben we dat wel gevonden."

Het gebrek aan bedrijfsterrein in Twente was volgens hem echter niet doorslaggevend: "Het was eigenlijk meer een samenloop van omstandigheden. De grootte van het perceel die we nodig hadden voor de 3.200 vierkante meter grote hal, de ligging pal langs een autoweg, de Achterhoek als uitvalsbasis en ook het bestemmingsplan was hier al helemaal geregeld."

Daarmee is een investering van circa 5 miljoen euro gemoeid. Uiteindelijk moet de fabriek 20 procent bijdragen in de totale omzet van de Koopmans Bouwgroep.

geWOONhout, zoals de volle dochter heet, biedt nu nog werk aan circa 15 mensen, maar dat wordt komend jaar opgeschaald naar circa 60 werknemers.

Houtbare huizen

In de Achterhoek worden straks de houten modules gemaakt, waarvan de 'HOUTbare huizen' worden geassembleerd. In 2025 gaat het daarbij om 4.000 modules. "Die zijn goed voor 500 woningen of 1000 appartementen", aldus Smit. Daarbij is er sprake van een basisvariant, maar ook een wat kleinere versie, vooral geschikt voor starters.

Van de modules kunnen de woningen volgens Smit geheel naar wens worden gebouwd. "Van starterswoningen tot vrijstaande bungalows."