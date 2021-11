'Geprezen' CoronaMelder-app blijkt farce in Overijssel: "We hebben kansen gemist"

Eerder dit jaar bleek al dat de CoronaMelder in onze provincie een uiterst kleine bijdrage levert aan de bestrijding en opsporing van corona. Het eerste half jaar dat de app actief was, werd nog geen twee procent van het totale aantal besmettingen opgespoord in Overijssel. Dat percentage is de negen maanden daarna verder gezakt, naar iets meer dan een halve procent.

Nuttiger na lockdown

Dat het vindpercentage via de app verder is gedaald, is opvallend. Volgens UT-professor Lisette van Gemert, die meewerkte aan de ontwikkeling van de app, moest de CoronaMelder juist nuttiger worden toen dit voorjaar de lockdown voorbij was. Want juist in bijvoorbeeld het café of het restaurant kom je in de buurt van mensen die je niet kent.

"Als hij of zij dan achteraf corona blijkt te hebben, dan kan de CoronaMelder je waarschuwen", zegt Gemert. "We hebben voordat de lockdown afliep, het ministerie ook geadviseerd om de app weer volop onder de aandacht te brengen. Dat is niet gebeurd, waardoor er kansen onbenut zijn gelaten."

De CoronaMelder stuurt je een bericht als je enige tijd in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. De app werd ruim vijftien maanden geleden gelanceerd. Twente en IJsselland waren 'proefregio's' waar de app getest werd. Ook werkten deskundigen van de Universiteit Twente mee aan de ontwikkeling. De app heeft uiteindelijk miljoenen euro's gekost.

Laag aantal

In Twente lieten de afgelopen negen maanden 3.931 mensen zich testen na een melding in de CoronaMelder. Van hen bleken uiteindelijk 253 mensen corona te hebben. Ter vergelijking: in diezelfde periode telde Twente 43.307 positieve coronabesmettingen.

Toch wil Reinier van Broekhoven van de GGD Twente ook de positieve kanten van de app benadrukken. "Landelijk zijn er duizenden besmettingen vastgesteld via de app. Op het totale aantal besmettingen is het wellicht een klein aantal, maar het is wel een aanvullend effect. Alles wat je kunt gebruiken om mensen te testen en het virus in te dammen, helpt bij de bestrijding."

Maar UT-professor Lisette van Gemert had meer van de app verwacht:

'Heel erg weinig'

In IJsselland zijn geen exacte cijfers beschikbaar, maar volgens een woordvoerder van de GGD zijn het er 'heel erg weinig'. "Er wordt zo weinig gebruik van gemaakt, dat we niet meer sturen op het gebruik van de app."

UT-professor Lisette van Gemert concludeert dat de app veel meer potentie heeft gehad. "Maar in de communicatie vanuit de Rijksoverheid is de app helemaal verdwenen. De app had veel effectiever kunnen zijn, vooral toen de lockdown dit voorjaar voorbij was."