Baanwielrenners Hoogland, Van den Berg en Lamberink zien succescoach Haak vertrekken

Haak blijft tot uiterlijk het voorjaar van 2022 in dienst, zodat de wielerbond KNWU eerst een opvolger kan zoeken. Haak wil zijn opvolger ook nog inwerken. Onder leiding van Haak grossierden de baanwielrenners de afgelopen jaren in titels op de grote toernooien. Bij de Olympische Spelen van Tokio veroverden de Nederlandse teamsprinters het goud. Individueel werden Harrie Lavreysen (sprint) en Shanne Braspennincx (keirin) olympisch kampioen.

Wereldtop

"Uiteraard was dit geen gemakkelijke beslissing voor mij", zegt Haak, die in oktober ontbrak bij de WK in Roubaix. De officiële lezing luidde toen dat hij niet fit was. "Ik vind dat ik me in deze functie voor 100 procent moet geven. Dat lukte mij niet meer. Ik heb daar geen verklaring voor, maar kan dat gevoel niet langer aan de kant schuiven. Ik kijk met toenemende trots terug op de prestaties die de groep onder mijn leiding geleverd heeft. We hadden jaren geleden de droom om met een nieuwe teamsprintformatie de wereldtop te halen. Dat is bijzonder goed gelukt; op de teamsprint zelf, maar ook op de andere sprintonderdelen bij zowel de mannen als de vrouwen."

Roubaix

Zonder de afwezige Haak werden de teamsprinters in Roubaix voor de vierde keer op rij wereldkampioen. Lavreysen, onderdeel van die zo succesvolle ploeg op de teamsprint, pakte daarnaast ook goud op de sprint en keirin. Zijn maatje Jeffrey Hoogland won de kilometer tijdrit.