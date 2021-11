CU-leider Segers krijgt cadeautje voor lekken van formatiedocument

Segers liet een vertrouwelijk formatiedocument dat VVD en CDA opstelden in de trein liggen. Daar werd het gevonden door iemand, die het doorspeelde aan de Volkskrant. "Het stomste wat je kan overkomen", bekende Segers op Twitter.

Spooragenda Oost-Nederland

"Hoe krijgen we in Den Haag aandacht voor de spooragenda van Oost-Nederland?", vroegen ze zich diezelfde dag af in het gemeentehuis in Enschede. "Door het document in de trein te laten liggen. En ik mocht het doen", zegt Bovens. "Tien minuten later stonden we bij het station te filmen."

Het filmpje is inmiddels honderden keren gedeeld op Twitter. "Dat had ik ook niet verwacht, dat kan je van tevoren ook niet plannen. We hebben eerder filmpjes gemaakt, maar die kregen nooit zoveel aandacht als deze. Nu is het de opdracht aan ons om de boodschap opnieuw onder de aandacht te brengen."

"Begin december is er een Kamercommissie over vervoer en spoor. Hopelijk kunnen we onze boodschap makkelijker overbrengen vanwege het filmpje, want je moet origineel zijn om boven duizenden gemeenten en organisaties uit te komen die om aandacht schreeuwen."

Treinverbindingen

Oost-Nederland lobbyt al langer in Den Haag voor treinverbindingen. Onder meer over het behoud van Hengelo en Deventer als tussenstop op de lijn Amsterdam-Berlijn, en de gewenste verbinding Zwolle-Münster.