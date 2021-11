Dick Schreuder volgt Art Langeler op als nieuwe trainer van PEC Zwolle

Schreuder maakt per direct de overstap van Vitesse, waar hij sinds afgelopen zomer de rechterhand was van hoofdtrainer Thomas Letsch. Voor zijn tijd in Arnhem was Schreuder als assistent-trainer verbonden aan Bundesliga-club TSG Hoffenheim en Philadelphia Union in de Verenigde Staten. Als speler stond Schreuder onder contract bij Sparta Rotterdam, FC Groningen, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles. In Deventer sloot hij zijn spelersloopbaan af.

We gaan met z'n allen voor één doel: PEC Zwolle in de Eredivisie houden Dick Schreuder

Zwaar weer

"PEC Zwolle is een hele mooie club met een goede visie die bij mij past en ik ben dan ook erg blij met deze kans", schetst Schreuder op de clubkanalen van de Zwolse hekkensluiter van de Eredivisie. "Natuurlijk zit de club sportief in zwaar weer, maar ik kan niet wachten om van start te gaan. Daarbij gaan we met z’n allen voor één doel: PEC Zwolle in de Eredivisie houden.”

Willems

Technisch manager Mike Willems: "Met Dick hebben we een trainer aangetrokken die perfect in ons profiel past. Hij heeft een innovatieve voetbalvisie, drive en persoonlijkheid. Het doet mij daarbij goed dat het zo snel gelukt is met Dick rond te komen, zodat hij vanaf vrijdag meteen voor de groep kan staan.”

Presentatie

Vrijdagmiddag om 13.00 uur wordt Dick Schreuder gepresenteerd in Zwolle. De persconferentie is live te zien op de Facebookpagina van RTV Oost Sport en via onze online kanalen.