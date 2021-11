Jonge Twentse DHL-bezorgers krijgen niet alle gewerkte uren uitbetaald: "Niet goed te keuren"

Koeriersbedrijf DHL betaalt jonge bezorgers een deel van hun werkuren niet uit, terwijl dat wel zou moeten. Het gaat om jongeren die als bijbaan pakketten bezorgen, met een flexcontract. In een aantal gevallen gaat het om honderden euro’s loon per maand die de jongeren niet krijgen, maar waar ze wel voor gewerkt hebben. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost.

Het gaat om bezorgers die werken vanuit de vestiging in Oldenzaal en vanuit daar in heel Twente bezorgen. Bij de vestiging in Oldenzaal werken veel jongeren uit Hengelo en Enschede. Vakbond FNV is op de hoogte van de situatie.

'Dit is gewoon werk'

Het gaat om de zogeheten ‘inpakuren’, die jongeren niet uitbetaald krijgen. Bezorgers moeten namelijk van DHL zelf hun bus inpakken voordat ze een rit starten. Bij een dagdienst gaat het al snel om een uur dat je kwijt bent aan het inpakken van een bus. Pas als de rit gestart wordt, start ook de teller van de werkuren.

Bij een storing moeten we soms bijna twee uur onbetaald wachten Sander*

Volgens Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, is de werkwijze van DHL niet goed te keuren. “Deze uren moet het bedrijf gewoon uitbetalen. Arbeidstijd gaat in op het moment dat je ondergeschikt bent aan de werkgever, daar is hier duidelijk sprake van. Naast dat de bezorgers zich op een uiterlijk tijdstip moeten melden, is het inpakken natuurlijk ook gewoon werk.”

Storing en bussen

Naast de inpakuren krijgen bezorgers ook niet doorbetaald als er een storing bij DHL optreedt. Ze kunnen op dat moment niets doen, maar moeten wel aanwezig zijn. Het gaat in dit geval om een storing in het systeem dat de pakketten registreert. “Tijdens het inpakken van de bus scannen wij alle pakketten. Als er een storing is, kan dat niet. We zitten dan soms bijna twee uur te wachten voordat we op pad kunnen. Dan ben je al bij het depot en kan je niet weg, maar worden we ook niet uitbetaald”, zegt Sander* (18). Hij werkt ruim een jaar als bezorger bij DHL en liep bij elkaar opgeteld honderden euro’s mis.

Een ander probleem dat regelmatig voorkomt, is dat er geen bussen beschikbaar zijn. “Als je een avonddienst hebt, moet je je om 17.00 uur melden bij het depot. Regelmatig komt het voor dat de bussen van de middagdienst nog niet terug zijn. Je moet dan op het depot blijven wachten tot een bus terug is. Ook die tijd krijg je niet vergoed. De teller begint pas te lopen als we gaan rijden."

Bijna alle jongeren die als bijbaan met een flexcontract werken voor DHL in Twente verdienen zo’n dertien euro per uur. In het weekend en ’s avonds krijgen ze een toeslag. Op zondag is die toeslag honderd procent. Per dienst kan een bezorger dus al ongeveer 25 euro mislopen, terwijl hij er wel voor gewerkt heeft.

'Recht op je loon'

Het probleem aankaarten bij een leidinggevende? “Nee. Dat doet bijna niemand. Dan zetten ze ons misschien niet meer in. Een oud-collega deed dat wel toen hij opstapte vanwege de niet-betaalde uren. Hij kreeg als reactie van de leidinggevende dat hij maar sneller moest inpakken, want dan zou het uurloon gemiddeld ook hoger zijn”, reageert Mark* (19).

Die oud-collega is Stefan*. Hij is er nog steeds boos over. "Het bedrijf stelt dat de inpakuren gewoon uitbetaald worden. Volgens een leidinggevende krijgen de bezorgers een vast bedrag per pakket." Toch is die vergoeding niet terug te vinden op de loonstrook, in het contract of in de CAO. Mark vult aan: "Tegen mij werd gezegd dat de inpakuren apart uitbetaald worden. Maar ze hebben niet gezegd op welke manier dan."

Hoogleraar Verhulp snapt dat de jongeren in een lastige situatie zitten, maar moedigt ze aan om in actie te komen. “Stap bijvoorbeeld naar de vakbond en vorder het loon dat je nog tegoed hebt, terug. Je hebt gewerkt en dus heb je recht op je loon.” Een van de bezorgers heeft die stap inmiddels gemaakt. De vakbond is op de hoogte van de situatie.

'We schrikken'

DHL herkent zich niet in de verhalen van de bezorgers. “We schrikken hiervan, dit mag niet voorkomen. Maar voor ons is deze situatie ondenkbaar. Bezorgers moeten zich melden bij een leidinggevende als dit dan toch misgaat”, laten woordvoerders van DHL weten. "Inpakuren zouden gewoon uitbetaald moeten worden. Als er iets misgaat door een storing of een vrachtwagen die er nog niet is, moet de leidinggevende van de locatie handmatig uren toevoegen aan de loonstrook. Dat het inpakken van pakketten niet wordt meegerekend bij het uurloon, is onzin."

Herken jij je in dit verhaal? Of wil je iets anders kwijt? Mail dan naar t.vandervelden@rtvoost.nl