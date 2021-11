Twentse gemeenten slaan handen ineen in strijd tegen mensenhandel

Mensenhandel gaat over situaties waarin mensen onder dwang of door misleiding dingen moeten doen waar ze niet zelf voor kiezen en waar anderen van profiteren. "Mensenhandel is iets anders dan mensensmokkel", zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Twente, de organisatie waarbij het kenniscentrum is ondergebracht. "Bij mensensmokkel worden mensen illegaal van het ene naar het andere land gebracht. Mensenhandel gaat over verschillende vormen van uitbuiting."

Gemene deler bij al die vormen van uitbuiting is dat er iemand anders dan het slachtoffer is die profiteert van de situatie. Bijvoorbeeld door er geld aan te verdienen. "Vrouwen worden bijvoorbeeld gedwongen om seks te hebben, of mensen worden gedwongen om te stelen of drugs te verkopen. Het gaat ook over mensen die te lang moeten werken tegen een te laag loon in soms slechte omstandigheden. Of over iemand die gedwongen wordt een orgaan af te staan."

De regering wil dat er in Nederland een intensieve aanpak van mensenhandel komt. Eind 2018 is daarom het landelijke actieprogramma ‘Samen tegen mensenhandel’ gelanceerd. De 14 Twentse burgemeesters hebben hierop besloten om de krachten te bundelen en Kenniscentrum Mensenhandel Twente op te richten. Het kenniscentrum is een afdeling binnen Zorg- en Veiligheidshuis Twente en valt daarmee onder Veiligheidsregio Twente.

Hoeveel mensen in Twente jaarlijks slachtoffer worden van mensenhandel is onbekend. Zeker is wel dat het probleem ook in deze regio speelt. Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente is nauw betrokken bij de oprichting van het kenniscentrum. "Het doel is om het aantal slachtoffers van mensenhandel in Twente te verminderen. Dit doen we door in te zetten op preventie, signalering en ondersteuning van slachtoffers, maar ook door het frustreren en aanpakken van daders. Naast de slachtoffers en daders zelf, richten we ons ook op hun omgeving zoals familie, buren en vrienden en kunnen professionals er terecht voor informatie en advies."

Bij de aanpak van mensenhandel zoekt het kenniscentrum ook de samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en zorgorganisaties in de regio. Het kenniscentrum is er voor slachtoffers van mensenhandel maar ook voor mensen die zich zorgen maken om iemand. "Iedereen kan er terecht voor voor hulp, advies en informatie. Zelfs daders." Klik hier voor de contactgegevens van het kenniscentrum.