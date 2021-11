FC Twente zoekt ad-interim na onvermijdelijke breuk met Brüggenwirth, Van der Kraan lijkt topkandidaat

De gepensioneerde bestuurder doet momenteel klusjes rondom het huis in Brabant. Verder is Van der Kraan op de achtergrond nog betrokken bij enkele dossiers binnen FC Twente (nieuwe trainingscomplex) en het lijkt dan ook een kwestie van tijd tot de RvC hem gaat benaderen voor deze tijdelijke klus. Toch willen of kunnen beide partijen daar nu nog niets over zeggen.

Mismatch

Dennis Schipper, in het dagelijks leven directeur bij het bedrijf Demcon, is deze week in eerste instantie vooral druk in De Veste om de club aan te sturen en om de zaken met Brüggenwirth af te handelen. "Het is gewoon een hele vervelende situatie", zegt hij. "Voor de persoon Jan-Willem en ook voor de club. Dit is een smet. Maar uiteindelijk was er geen match. Het was gewoon onvoldoende", is hij duidelijk.

Jan WIllem Brüggenwirth (Foto: FC Twente Media)

Voetballerij

Al vanaf het aantreden van de nieuwe directeur was er scepsis bij aandeelhouders en personeel over het functioneren van Bruggenwirth, die via een extern bureau als beste uit de bus kwam tijdens de sollicitatieprocedure. Zeker op commercieel vlak, maar uiteindelijk bleek de gewezen bestuurder totaal geen affiniteit te hebben met de meeste dossiers in de voetballerij: "Je kunt niet anders concluderen dan dat wij het niet goed gedaan hebben", reflecteert Schipper. "Daar kun je ons op aanspreken en mij als voorzitter."

Paul van der Kraan lijkt de ideale ad-interim, maar heeft nog niets gehoord (Foto: Orange Pictures / Marcel ter Bals )

Ad-interim

En dus gaat de zoektocht naar een definitieve opvolger nu anders. Schipper en de RvC nemen langer de tijd om goed te kijken naar het samenstellen van het profiel. Nico-Jan Hoogma lijkt een serieuze optie en wordt veelvuldig genoemd, maar de voormalig directeur van Heracles Almelo staat nog onder contract bij de KNVB in Zeist en mag zich na dinsdag als directeur topvoetbal met Oranje opmaken voor een WK in Qatar, volgend jaar. Schipper reageert niet op geruchten en geeft alleen aan dat Twente eerst een tijdelijke kandidaat zoekt. "We zullen waarschijnlijk iets gaan doen met ad-interim. Maar daar zal je over één of twee weken iets over horen."



Duo met Streuer

Binnen die termijn zal ook technisch directeur Jan Streuer aangeven of hij de aanbieding van de RvC gaat verzilveren. De club wil toch nog een jaar met hem verder en de verwachting is dat Streuer zijn pensioen ook uitstelt. En zo lijkt de kans groot dat FC Twente twee ervaren directieleden aan het roer heeft in december, waar ze deze zomer juist een andere koers wilden gaan varen.