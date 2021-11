Rijschoolhouders raken de weg kwijt in 'zwabberend coronabeleid'

Eerst mochten ze niet meer na zes uur 's avonds rijles geven, toen weer wel en ineens toch weer niet. Rijsschoolhouders hebben de overheid in nog geen week tijd twee keer achtereen het roer zien omgooien als het om de autorijlessen in de avonduren gaat. Rijschoolhouder Rutgers in Hellendoorn: "Dit is niet te volgen."

Het is het gesprek van de week onder rijschoolhouders, het naar hun idee zwabberende beleid met de coronaregels. Rijschoolhouder Rutgers: "We moeten het niet te dik maken, want het moet natuurlijk veilig blijven, maar nu lijkt het of ze dingen gaan verzinnen."

Hoe zit het?

Autorijlessen worden gezien als een situatie van een contactberoep. Dat betekent dat er alleen gelest mag worden tussen zes uur 's morgens en zes uur 's avonds. Daarbij is een mondkapje verplicht voor de leerling en de instructeur. Daarnaast heeft de overheid nog een extra maatregel opgelegd: er mogen niet meer dan twee mensen in de auto zitten. Leerlingen mogen dus niet meer tijdens de rijles van een ander worden opgehaald of weggebracht.

De rijschoolhouders vragen zich af wat het verbieden van de avondlessen voor effect heeft op de coronabesmettingen. "Dan ga je op zaterdag of zondag compenseren, dat helpt toch niet? Je wordt op deze manier in een trechter gedrukt", aldus Rutgers. Hij vreest dat ook het wegvallen van de avondlessen gaat leiden tot nieuwe vertragingen voor het afrijden. En dat terwijl het veelgeplaagde CBR het nu net een beetje voor elkaar heeft met het wegwerken van de achterstanden.

'Hotline'

De Hellendoornse rijschoolhouder Rutgers krijgt bijval van secretaris Irma Brauers-Steijns van de Vereniging Rijschool Belang. "We hebben er alles aan gedaan om het ministerie te overtuigen en nu staat de telefoon roodgloeiend van leden die het niet meer snappen. Ik snap het zelf ook niet", zegt de secretaris van de 600 leden tellende brancheorganisatie.

De verontwaardiging wordt nog eens extra gevoed door het onderscheid dat wordt gemaakt tussen autorijlessen ('s avonds verboden) en de brommer- en motorrijlessen die 's avonds wel zijn toegestaan. Motorrijlessen en brommerrijlessen kennen geen beperkingen in het tijdstip, omdat dit niet onder een contactberoep valt en niet een publieke plaats betreft.

"Daar snap ik helemaal niets van. Het argument wordt ook gebruikt dat er minder bewegingen moeten komen. Maar dit slaat nergens op, want veel motorleerlingen hebben al een rijbewijs en die komen dus gewoon met de auto naar de rijschool om dan te gaan lessen", aldus de secretaris van de Vereniging Rijschool Belang.

Veiligheid

De rijschoolhouders zeggen in koor dat ze de veiligheid niet in gevaar willen brengen, maar de avondklok voor de rijlessen is in hun ogen een schakelfout die een ingreep behoeft. Rijschoolhouder Rutgers denkt hardop na over het inzetten van zijn cabrio als lesauto in deze herfstperiode, want dan voldoet hij zeker aan het advies om veel te luchten. Komende zaterdag haalt hij Sinterklaas er ook mee op. Die kan namelijk geen mondkapje op.