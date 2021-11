Goors School- en Volksfeest is nu Inventaris Immaterieel Erfgoed: "Onderkenning van belang voor de gemeenschap"

"We hebben er nog geen borrel op gedronken, maar dat gaan we zeker snel doen." De blijdschap is groot bij de organisatie van het Goors School- en Volksfeest, dat wordt bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed. "Dit is een onderkenning van het belang van het feest voor de gemeenschap", zegt voorzitter Erwin Zwierink van de Stichting Goors School- en Volksfeest.

Hij wist het al even, maar de blijdschap is er daardoor niet minder om natuurlijk. "Dit is heel belangrijk voor het behoud en het borgen van de toekomst van het Goors School- en Volksfeest." Het Schoolfeest, zoals het ook wordt genoemd, vindt plaats in het laatste weekend van juni. Een aantal dagen lang worden voor de hele gemeenschap verschillende activiteiten georganiseerd.

Het was al onderdeel van het Netwerk Immaterieel Erfgoed, dat bestaat uit alle betrokkenen en beoefenaars van immaterieel erfgoed in Nederland. Via dat netwerk kunnen zij zich verder profileren. De volgende stap is bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed.

Borgingsplan

"Vier mensen zijn het afgelopen jaar bezig geweest met het traject om op de inventarislijst te komen", zegt Zwierink. "Het gaat erom dat er een goed verhaal staat waarom het feest als erfgoed aangemerkt moet worden. Dat borgingsplan moet heel goed zijn: over de normen en waarden van het feest, het belang voor de gemeenschap."

Dat gebeurt onder goede begeleiding van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, met onder meer trainingen in het maken van een goed borgingsplan. "De toetsingscommissie moet er vervolgens een klap op geven, maar door die begeleiding hadden we wel al het gevoel dat het goed zou komen."

Lange geschiedenis

Het Schoolfeest is voor de Goorse gemeenschap al decennia lang een belangrijk evenement. "We hopen in 2025 ons 125-jarig jubileum te vieren. Het is - nu en in de toekomst - een laagdrempelig feest, voor alle doelgroepen. Mensen met een kleine portemonnee moeten het ook kunnen vieren dus het is altijd gratis. Het is geen commercieel feest, alles gaat op basis van vrijwilligers. We hebben zo'n 900 vrijwilligers rondlopen."

"Er wordt natuurlijk in de feesttent één en ander gedronken, maar de opbrengst daarvan vloeit weer terug naar de gemeenschap. Het Schoolfeestfonds, waar het geld naartoe gaat, behandelt aanvragen van verenigingen en instellingen die een beroep op het fonds doen. Jaarlijks keren we 30.000 tot 40.000 euro uit aan veel instanties."

Officieel moment volgt nog

Het officiële moment dat bij zo'n bijschrijving hoort zal nog op zich laten wachten, vertelt voorzitter Zwierink. "Dat willen we met zoveel mogelijk mensen erbij doen, dus grote kans dat dat volgend jaar tijdens het School- en Volksfeest zal gebeuren."